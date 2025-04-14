Виктор Коваль отметил, что на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается

За последние две недели в Украине было зафиксировано снижение цен на куриные яйца категории С1. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виктор Коваль в своем Telegram-канале.

"После периода роста в феврале-марте, за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованных куриных яиц категории С1", - отметил Коваль.

По словам министра, производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 млн шт.) и февралем (787 млн шт.) текущего года.

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Динамика цен за последние недели:

28 марта - 60,85 грн;

4 апреля - 60,44 грн (снижение на 0,7%);

11 апреля - 57,68 грн (снижение на 4,6%).

Министр также подчеркнул, что на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей.

"Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос", - добавил Коваль.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2025 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1 663 грн, то есть на 17% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту составит более 232 грн за 1 кг, что почти на 30% превышает стоимость прошлогоднего кулича.

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