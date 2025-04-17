По информации Минагрополитики, значительных повреждений посевов от заморозков не наблюдается.

Национальный банк прогнозирует увеличение урожаев в этом году, что должно способствовать снижению продовольственной инфляции. Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук во время брифинга.

"По прогнозам урожаев мы почти не изменили свои оценки по сравнению с январскими. Немножко улучшили по зерновым, немножко ухудшили по масличным. В целом ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что собственно и должно способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии", - сказал он.

По словам Николайчука, по зерновым НБУ прогнозирует рост урожая на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - на 17%.

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"Конечно, весенние заморозки, а также возможно в будущем длительные периоды засухи, могут негативно повлиять на урожайность отдельной продукции, и это может оказать определенное давление на цены. Мы это рассматриваем как риск. В то же время, по нашему мнению, этот риск намного меньше, чем в прошлом году", - сказал заместитель председателя НБУ.

Он пояснил, что после существенного роста цен на агропродукцию, потенциал сдерживания дальнейшего подорожания, даже в случае реализации негативных рисков, будет ограничиваться соответствующим импортом.

"Кроме того, согласно оперативной информации, которую мы получаем от Минагро, значительных повреждений посевов от заморозков не наблюдается", - добавил Николайчук.

Риски для урожая

В конце марта в Украине наблюдалось значительное похолодание с заморозками и снегом. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, это может оказать негативное влияние на урожай плодовых деревьев и некоторых ягод.

Эксперт отметил, что снег в сочетании с низкими температурами может привести к повреждению или полному отмиранию цветочных почек, что значительно снижает потенциальный урожай.

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