Поток судов с зерном через порты Одесской области - долгожданный толчок для экономики Украины, но аналитики предупреждают, что это может продлиться недолго.

Украина смогла выкинуть российский флот из Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией. В результате экспорт зерна и масличных культур приближается к довоенному уровню.

Издание The New York Times пишет, что за последние шесть месяцев Украина экспортировала 27,6 миллиона метрических тонн зерна и масличных культур через Черное море. Это всего на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема экспорта за аналогичный период с 2018 по 2021 год, до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В первом квартале этого года экспорт зерна из Черного моря даже превысил довоенный уровень. Оценки экспорта зерна и масличных культур, сделанные киевской инвестиционной компанией Dragon Capital, и данные о количестве судов с зерном, прибывающих в украинские порты, указывают на аналогичные тенденции.

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Сэл Гилберти, глава американской компании Teucrium Trading, сказал, что заявления украинских чиновников о том, что экспорт зерна по морю приблизился к довоенному уровню, были "точными".

Украина по-прежнему сталкивается с рядом проблем, которые могут помешать экспорту зерна стабилизироваться на довоенном уровне, включая продолжающиеся российские атаки на портовые сооружения и меньший урожай в этом году. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в ближайшем будущем экспорт украинского зерна сократится.

Однако аналитики утверждают, что общая ситуация улучшается, отмечая, что грузовые компании стремятся отправлять украинское зерно, несмотря на войну. Обеспечение высокого потока экспорта зерна является стратегической необходимостью для Украины. Тариэл Хаджишвили, глава ООО "Новик", сказал, что "очевидно, что без экспорта зерна" экономика страны будет барахтаться.

По данным Lloyd's List, в марте число прибытий зерновых судов в три порта Одесской области - Одессу, Южный и Черноморск - увеличилось до 231 с пяти в сентябре.

Этому росту способствовали сделки, которые Украина заключила с мировыми страховщиками, чтобы обеспечить страхование судов. Гилберти из Teucrium Trading говорит, что Москва также заинтересована в том, чтобы боевые действия не распространились на Черное море, поскольку она также использует его для экспорта товаров.

Сегодня Украина может использовать только порты Одесской области для отгрузки зерна по морю. Несмотря на это, ежемесячно отгружая в среднем 4,1 миллиона метрических тонн зерна и масличных культур, эти три порта сейчас близки к довоенным объемам морского экспорта.

Осенью компания Dragon Capital подсчитала, что возвращение к полноценной работе Одесских портов может добавить несколько процентных пунктов к росту валового внутреннего продукта Украины в этом году, который, по ее прогнозам, составит 4%. Однако аналитики предупреждают, что первоначальный успех нового судоходного маршрута Украины может оказаться недолгим из-за постоянных удар со стороны РФ.

Зерновой коридор - главные новости

В августе 2023 году ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы. В сентябре по временному коридору зашли два первых судна под погрузку зерном.

Заблокировать экспорт зерна России не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту, Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.

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