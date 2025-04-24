Скудный урожай украинской пшеницы и средние перспективы РФ могут оказать давление на мировые поставки.

Урожаи зерновых в Украине далеко не самые большие в мире. Тем не менее, страна зарекомендовала себя как ключевой мировой поставщик зерна благодаря способности экспортировать большую часть выращенного.

Рыночный аналитик Reuters Карен Браун пишет, что успеху Украины способствовало быстрое увеличение производства кукурузы, которое в 2010-х годах утроилось. К сожалению, после рекордного урожая 2021-22 годов производство зерна в Украине заметно сократилось.

Некоторые ранние прогнозы говорят о том, что эта мрачная тенденция может сохраниться и в 2025-26 году, что, если она реализуется, может еще больше сократить долю экспорта Украины и принести выгоду конкурирующим поставщикам, как США.

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Кроме того, скудный урожай украинской пшеницы и относительно средние перспективы России могут оказать давление на мировые поставки пшеницы в 2026 году. Но на фоне зернового мрака масличные культуры остаются светлым пятном для украинских фермеров.

Зерна все меньше

С 2022 года зерновое хозяйство в Украине стало в основном убыточным из-за логистических проблем, связанных с войной, и других экономических факторов.

Производство основных зерновых культур - кукурузы, ячменя и пшеницы - в 2024-25 годах было одним из самых низких за последнее десятилетие, сократившись на 34% по сравнению с показателем 2021-22 годов из-за уменьшения посевных площадей.

На прошлой неделе киевский атташе Министерства сельского хозяйства США оценил уборочную площадь пшеницы в Украине в 2025-26 годах на 22-летнем минимуме, что обусловлено сухой погодой во время посевной. Это приведет к снижению производства пшеницы на 23%.

Экспорт падает

По прогнозам USDA, в 2024-25 годах на Украину будет приходиться 11,7% мирового экспорта кукурузы, что является 14-летним минимумом. Доля Украины в экспорте пшеницы в 2024-25 гг. составит 7,7%, что станет вторым снижением до уровня ниже 8% за последнее десятилетие. Поставки зерна в Украину сократились не так сильно, как производство, поскольку Украина смогла экспортировать большую часть урожая.

При этом животноводческая отрасль Украины, а значит и спрос на корма на внутреннем рынке, испытывает явные трудности с начала войны.

В последнее время Украина экспортировала более 80% своего годового урожая кукурузы и около 75% урожая пшеницы. Аналогичные показатели для США составляют 16% и 45% соответственно.

Масличные культуры

Масличные семена, такие как подсолнечник, соя и рапс, предлагают украинским фермерам гораздо более высокий потенциал рентабельности по сравнению с зерновыми. В 2023-24 и 2024-25 годах совокупная уборочная площадь этих культур достигнет рекордных показателей, увеличившись более чем на 30% за последнее десятилетие благодаря развитой внутренней сети переработки и высокому внешнему спросу на продукцию.

Посевные площади рапса в 2025-26 годах, вероятно, сократятся из-за неблагоприятных условий осенней посадки. Прогноз по сое и подсолнечнику неоднозначен.

В Украине экспорт продуктов переработки масличных культур, таких как масло и шрот, перевешивает экспорт сырых семян, что может сыграть в пользу Украины.

Урожай в Украине 2025 - прогноз НБУ

Заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что регулятор прогнозирует увеличение урожаев в этом году, что должно способствовать снижению продовольственной инфляции.

По его словам, по зерновым НБУ прогнозирует рост урожая на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - на 17%.

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