Цены на землю в Украине переписали: сколько сейчас стоит гектар

Самые дорогие паи в Тернопольской области и на Закарпатье.

В Украине растет стоимость сельскохозяйственных земель. Средняя цена гектара земли в ноябре составила 64 701 гривню, тогда как в октябре земля стоила 63 548 гривень, а в сентябре - 61 355 гривень.

Об этом сообщает Опендатабот.

В то же время самая высокая цена за гектар земли в Украине в этом году была зафиксирована в апреле. Она составляла 71 802 гривни. Это также самая высокая цена после начала работы рынка земли в Украине, который открылся в июле 2021 года на отметке 87 080 гривень.

Цена гектара в разных регионах страны существенно отличается. Самые дорогие угодья сейчас в западных областях и на Киевщине.

Топ-5 самых дорогих паев по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:

Закарпатская область - 189 881 гривня;

Тернопольская область - 189 675 гривень;

Ивано-Франковская область - 164 902 гривни;

Львовская область - 111 497 гривень;

Киевская область - 111 314 гривень.

Самая дешевая земля в областях:

Херсонской - 31 480 гривень;

Николаевской - 35 055 гривень;

Сумской - 35 901 гривня.

До полномасштабного вторжения России за неделю покупали в среднем 10 тысяч гектаров паев. Сейчас количество земельных сделок сократилось до 2,5 тысяч гектаров в неделю.

Всего по состоянию на конец октября в Украине реализовано 289 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 0,68% от общей площади из 42,4 миллиона гектаров угодий.

Стоит отметить, что еще два месяца назад стоимость участков на Закарпатье, которые сейчас являются самыми дорогими в Украине, по величине не входила даже в топ-пятерку. Тогда гектар земли в Закарпатской области стоил всего 71 045 гривень.

Суммарно за четыре года работы рынка земли украинцы вложили в сельскохозяйственные угодья более 30 миллиардов гривень.

