Рим мождет потерять один из главных рынков.

Италия борется за пересмотр дополнительной антидемпинговой пошлины США на импорт макаронных изделий. Данное решение Вашингтона фактически удвоит цену традиционный итальянский продукт.

Агентство Reuters пишет, что решение о введении дополнительной пошлины в размере 91,74% - результат разбирательства, проведенного Министерством торговли США, в ходе которого американское ведомство установило, что два крупных итальянских производителя якобы продавали макаронные изделия по несправедливо низким ценам (демпинг) в период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Эти пошлины будут взиматься в дополнение к 15%-ому налогу США на большинство импортных товаров из 27 стран ЕС и будут применяться с января 2026 года.

Видео дня

В заявлении итальянского внешнеполитического ведомства говорится, что выводы Министерства торговли США и новые пошлины будут оспаривать, а также будут помогать компаниям защищать свои права.

США входят в тройку крупнейших экспортных рынков Италии для макаронных изделий с объемом экспорта почти 800 миллионов долларов. По данным национального статистического агентства ISTAT, в 2024 году общий объем экспорта макаронных изделий из Италии составил более 4 миллиардов евро (4,70 миллиарда долларов), при этом за рубеж было продано почти 2,5 миллиона тонн.

Стоит отметить, что макаронные изделия – основной продукт кулинарного наследия Италии и важный экспортный товар.

Пошлины Трампа против ЕС - последние новости

Потери европейской винодельческой отрасли в 2026 году от пошлин США могут превысить миллиард долларов. Средняя цена бутылки вина из Италии, идущего на экспорт в Америку, за последние три месяца просела на 10%. Для американских же ресторанов цена такой бутылки за два года уже выросла на 35%.

В то же время президент США Дональд Трамп может ослабить пошлины на скотч, чтобы помочь собственной бурбоновой промышленности.

Вас также могут заинтересовать новости: