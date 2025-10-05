Италия борется за пересмотр дополнительной антидемпинговой пошлины США на импорт макаронных изделий. Данное решение Вашингтона фактически удвоит цену традиционный итальянский продукт.
Агентство Reuters пишет, что решение о введении дополнительной пошлины в размере 91,74% - результат разбирательства, проведенного Министерством торговли США, в ходе которого американское ведомство установило, что два крупных итальянских производителя якобы продавали макаронные изделия по несправедливо низким ценам (демпинг) в период с июля 2023 года по июнь 2024 года.
Эти пошлины будут взиматься в дополнение к 15%-ому налогу США на большинство импортных товаров из 27 стран ЕС и будут применяться с января 2026 года.
В заявлении итальянского внешнеполитического ведомства говорится, что выводы Министерства торговли США и новые пошлины будут оспаривать, а также будут помогать компаниям защищать свои права.
США входят в тройку крупнейших экспортных рынков Италии для макаронных изделий с объемом экспорта почти 800 миллионов долларов. По данным национального статистического агентства ISTAT, в 2024 году общий объем экспорта макаронных изделий из Италии составил более 4 миллиардов евро (4,70 миллиарда долларов), при этом за рубеж было продано почти 2,5 миллиона тонн.
Стоит отметить, что макаронные изделия – основной продукт кулинарного наследия Италии и важный экспортный товар.
Пошлины Трампа против ЕС - последние новости
Потери европейской винодельческой отрасли в 2026 году от пошлин США могут превысить миллиард долларов. Средняя цена бутылки вина из Италии, идущего на экспорт в Америку, за последние три месяца просела на 10%. Для американских же ресторанов цена такой бутылки за два года уже выросла на 35%.
В то же время президент США Дональд Трамп может ослабить пошлины на скотч, чтобы помочь собственной бурбоновой промышленности.