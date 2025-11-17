Исследование ВКФ: подсолнечник остается наиболее прибыльной культурой для выращивания

Подсолнечник уверенно остается для фермеров лидером среди культур по рентабельности в 2025 году.

Так, по данным исследования, проведенного Всеукраинским конгрессом фермеров, показатель EBITDA четко показывает, что подсолнечник является наиболее прибыльным. При благоприятных погодных условиях и правильной технологической поддержке, в частности за счет эффективного использования минеральных удобрений, качественных семян и современных средств защиты растений доходность может достигать 985 $/га, в частности в западных регионах.

На втором месте после подсолнечника - пшеница, далее кукуруза, соя и рапс.

Видео дня

"На протяжении 10 лет я занимаюсь фермерством и все это время самой прибыльной культурой для моего хозяйства был подсолнечник. Поэтому сеем его, но раз в 4-5 лет - не чаще", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского Конгресса Фермеров, председатель Конгресса фермеров Полтавщины, председатель ФХ "Моя земля 2015", Полтавщина Григорий Шамрицкий.

В разных регионах показатели доходности могут несколько отличаться, но в целом - подсолнечник все же уверенно занимает первое место.

Однако, что касается показателей урожайности и затрат, то подсолнечник несколько уступает кукурузе. Так, урожайность кукурузы может достигать от 4.0 до 9.7 т/га в разных регионах, а подсолнечника от 2.2 до 3.2 т/га. Затраты для подсолнечника могут составлять от 763 до 942 $/га, тогда как для кукурузы от 847 до 1408 $/га.

По словам заместителя председателя Всеукраинского Конгресса Фермеров, кукуруза на Полтавщине дает достаточно хорошую урожайность, но "под нее обязательно нужно давать безводный аммиак и обязательно почвенный гербицид".

"Также в севообороте должна быть пшеница, она дает в нашем регионе хорошую урожайность, если над ней работать, 6-7 тонн, и в этом году она была по хорошей цене", - отметил он.

Кроме того, в севообороте должен быть и рапс, хотя над ним нужно много работать, отметил фермер.