В Украине подскочили цены на икру: сколько стоит 'звезда' новогоднего стола

Олег Пендзин отметил, что обычно в Украину завозят импортное сырье.

На новогоднем столе украинцев часто можно увидеть красную икру. В Украине цены на нее за год значительно выросли.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что почти вся икра на украинском рынке импортная, поэтому на цена напрямую зависит от курса доллара и других факторов.

"На стоимость продукта влияет много факторов, в том числе нерест какого это года и сколько в продукте соли или масла. В Украине почти вся икра импортная. Икру раскладывают по банкам в нашей стране, но сырье идет из-за рубежа", - пояснил эксперт.

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При этом он отметил, что икра делится на две группы - икра рыбы, выращенной в диких условиях, и икра рыб, которые выращены в неестественных условиях, как правило, форель.

"Самая дешевая именно икра форели, и она сейчас примерно стоит 300-350 гривен за 100 граммов. В 2023 году 100 граммов икры форели стоило около 200 гривень. Сейчас лососевая икра будет стоить примерно 500 гривень за 100 граммов, а год назад ее стоимость составляла 410-415 грн. Если пройтись по супермаркетам, то есть очень разные цены. Но надо понимать, что когда вам предлагают три банки икры за 350 гривень, то явно, что это подделка", - подчеркнул Пендзин.

По его словам, в начале 2022 года, до горячей стадии войны, в Украине баночка настоящей икры стоила 160 гривень.

Цены на красную икру в супермаркетах Украины

Икра горбуши в АТБ обойдется в 369,90 гривни за баночку весом 100 граммов.

При этом в Auchan икру лососевую можно купить 100-граммовую баночку за 399 гривень, но это акционная цена.

В Сильпо такую же красную икру можно купить по 299 гривень за 100 грамм, но это также акционная цена.

Новогодний стол 2025 года

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" посчитали, что новогоднее меню из традиционных для украинской среднестатистической семьи из четырех человек блюд обойдется около в 3594,05 грн, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

Рождественский стол 2025 года

В то же время, рождественское меню из традиционных блюд: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка, овощи свежие и соленые - обойдется около 1365 грн, что на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 грн.

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