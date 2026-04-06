В Украине резко подорожала земля: сколько сейчас стоит гектар

В лидеры по самым дорогим паям вырвалась Киевская область

Цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине в марте достигла среднего значения в 77 153 гривни. Это существенное изменение по сравнению с февралем, когда средняя стоимость земли составляла 69 773 гривни (+10,6%), сообщает Опендатабот.

Следует отметить, что в прошлом году самую высокую цену за гектар земли в Украине зафиксировали в апреле. Она составила 70 174 гривни. Ранее это был самый высокий показатель с момента открытия рынка земли в Украине в июле 2021 года (102 102 гривни).

Однако уже в этом году стоимость земли резко достигла 95 768 гривень в январе, приблизившись к рекорду. Еще одним рекордом в марте стала стоимость одного гектара в регионе-лидере по цене. Так, в Киевской области землю продавали по 240 636 гривень за гектар.

В ТОП-5 регионов с самыми дорогими паями также вошли:

Ивано-Франковская область – 161 737 гривень;

Волынская область – 125 593 гривни;

Львовская область – 120 513 гривень;

Тернопольская область – 108 954 гривни.

Таким образом, в целом сохранилась привычная для Украины картина, при которой самые дорогие угодья стоят в западных областях и в столичном регионе. В то же время резкий скачок средней цены за гектар объясняется высокими ценами в Киевской области и в целом сдержанной активностью на рынке по сравнению с прошлым годом – в марте было продано 10 280 гектаров против, скажем, 27 381 гектара в декабре.

При этом самая дешевая земля в марте продается в следующих областях:

Херсонской – 35 072 гривни;

Николаевской – 40 641 гривня;

Запорожской – 43 337 гривень.

По данным правительства за прошлый год, самую дорогую землю в Украине продавали в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Винницкой областях. В целом рынок земли продемонстрировал умеренный рост по сравнению с 2024 годом.

В феврале текущего года на рынке сельскохозяйственных земель в Украине значительно вырос спрос и стоимость крупных паев – площадью более 5 000 квадратных метров.

