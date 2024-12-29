Олег Пендзин считает, что украинцам стоит ожидать роста цен как минимум до мая.

Цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. Дорожать больше всего будут овощи, в том числе, картофель.

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии изданию "Факты" отметил, что уровень инфляции в Украине в 2025 году ожидается на уровне 9,5%.

"Вважно понимать, что на отдельные категории продуктов, таких как овощи или яйца, цены могут вырасти значительно больше из-за низкой урожайности или подорожания сырья", – отметил эксперт.

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По его словам, овощи наиболее чувствительны к погоде, которая напрямую влияет на урожайность, поэтому цены могут подскочить до 30-50%. При этом яйца из-за высокой стоимости кормов продолжат дорожать. Что касается мяса, то рост цен будет ограничен из-за снижения спроса на дорогие продукты. Таким образом, подорожание составит до 2-5%, а хлеб и молочные продукты могут прибавить 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

"2023 год был урожайным, и это сдерживало рост цен. Но уже в 2024 году урожай картофеля сократился на 30%, а собрано было на 10 млн тонн зерна меньше. Как результат, цены на картофель выросли почти вдвое", – отметил Пендзин.

Он указал, что в 2025 году многое будет зависеть от погоды - если урожай будет высоким, то рост цен удастся сдержать, в противном случае стоит ждать значительного подорожания базовых продуктов.

Кроме того, снижается и покупательная способность украинцев, что также влияет на цены. Согласно данным Центра Разумкова, 44% граждан вынуждены экономить, выбирая более дешевые продукты.

"Это означает, что спрос на дорогие товары, такие как мясо или сыры, уменьшается. Например, в 2024 году цены на мясо выросли всего на 2%, тогда как общая продовольственная корзина подорожала на 14-15%. Это классическая экономическая реакция: человек, имеющий меньшие доходы, выбирает более дешевые товары", – объясняет эксперт.

При этом он считает, что импорт продуктов может частично сдерживать рост цен, а курс гривни не окажет значительного влияния на общую ситуацию.

"Курс валют будет влиять преимущественно на импортную рыбу, которая и так занимает небольшую долю в рационе украинцев. В целом динамика курса гривни стабильна, поэтому неожиданностей здесь не предвидится", - считает экономист.

Также на цены будет влиять сезонность. Так, в начале 2025 года овощи на складах будут дорожать, но с появлением нового урожая цены начнут падать.

"К маю они будут дорожать, но с появлением нового урожая цены упадут. Это типичный для нас тренд", – подытожил Пендзин.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Цены на морковь в Украине продолжают расти. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Кроме того, картофель перед Новым годом начал дешеветь из-за ослабления спроса на овоща и стабильного импорта.

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