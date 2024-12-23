Отмечается, что цены на фрукты изменились разнопланово.

В Украине на фоне ограниченного предложения продолжают расти цены некоторые продукты. В частности, белокочанная капуста становится самым дорогим овощем борщового набора.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхняя ценовая граница на капусту поднялась с 30 до 35 гривень за килограмм. После незначительного подорожания на прошлой неделе, цены на картофель вернулись на предыдущий уровень. Овощ продавали по 20-23 грн/кг, хотя неделей ранее цены были в диапазоне 22-28.

Верхняя ценовая граница сладкого перца снизилась за неделю с 140 до 135 грн., а самый дешевый кабачок отдавали по 115 грн/кг, хотя неделей ранее его можно было купить по 110 грн/кг. В сегменте зелени цены сохранились на уровне предыдущего периода.

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Что касается фруктов, то цены изменились разнонаправленно. Гранат подешевел с 95-110 до 90-100 грн/кг, а хурма упала в цене с 95-170 до 80-150 грн/кг. При этом лимон подорожал и теперь оптовые цены на него стартуют от 63 грн/кг, а неделей ранее – от 60.

Падают цены на банан. Если неделей ранее его продавали по 58-62 грн/кг, то теперь по 52-60 грн/кг. Мандарины также упали в цене с 75-140 грн/кг до 65-135, а вот апельсин подорожал до 68-130 с 65-125 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что картофель начал дорожать еще до сезона активного сбора урожая поздних сортов. По его словам, предпосылок для резкого падения цены на картофель сейчас нет.

При этом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что накануне праздников цены на мясо в Украине повысятся, но после Нового года выйдут на прежний уровень.

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