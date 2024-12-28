В Украине картошка перед Новым годом начала дешеветь: сколько стоит популярный овощ

Картошка по сравнению с прошлым годом подорожала в среднем на 41%.

Отпускные цены на картофель в Украине перед Новым годом начали снижаться. Фермеры ожидали, что овощ будет и дальше дорожать, но оптовые покупатели не видят оснований для этого, потому что снизился спрос.

Аналитики EastFruit отметили, что на сегодняшний день картофель поступает в продажу в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости качества, сорта и объемов партий продукции, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Поводом для незначительного снижения цен стало не только ослабление спроса на картофель, но и стабильный импорт. Отмечается, что импортный овощ посредственного качества, что повлияло на темпы сбыта и местной продукции.

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В целом украинские фермеры не жалуются на цены на картофель в этом сезоне, ведь данная продукция по сравнению с прошлым годом подорожала в среднем на 41%. Причиной такой значительной ценовой разницы эксперты называют снижение урожайности картофеля в Украине из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, ухудшается качество овоща, который находится на хранении.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan это популярный овощ можно купить по 28,90 грн/кг.

В АТБ его продают по 27,89 грн/кг.

В Сильпо цены на картошку стартуют от 28,50 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены на красную икру за год значительно выросли. По его словам, почти вся икра на украинском рынке импортная, поэтому на цена напрямую зависит от курса доллара и другие факторы.

В свою очередь аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цена на сливочное масло в Украине по сравнению с 2023 годом выросла почти на 80% и падать в ближайшее время не будет.

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