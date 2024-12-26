Цены на морковь набирают обороты: сколько уже стоит овощ в Украине

Морковь уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем годом ранее.

Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что с начала текущей недели морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг, ($0,55-0,71/кг), в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

Рост цен в этом сегменте производители аргументируют сразу несколькими причинами. Прежде всего, сокращение предложения некондиционной продукции, поскольку поставки из необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на морковь сохраняется достаточно высоким. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему хранят морковь высокого качества, ожидая дальнейший рост цен.

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На сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом указано, что спрос на овощ не упал из-за роста цен, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры попробуют снова повысить цены.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 29,90 грн/кг.

При этом в АТБ корнеплод можно купить по 16,95 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на морковь стартуют от 30,70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на фоне ограниченного предложения продолжают расти цены некоторые овощи. В частности, белокочанная капуста становится самым дорогим овощем борщового набора.

При этом координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что картофель начал дорожать еще до сезона активного сбора урожая поздних сортов. По его словам, предпосылок для резкого падения цены на картофель сейчас нет.

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