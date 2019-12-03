Почти четверть заводов "Укрспирта" находятся в неудовлетворительном состоянии - результаты аудита

Работающими оказались 29 заводов из 83.

Почти четверть заводов государственного предприятия "Укрспирт" оказались в неудовлетворительном состоянии.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укрспирта" Сергей Блескун на презентации результатов аудита предприятия.

"22 из 83 заводов - в неудовлетворительном состоянии. Крыши нет, стен нет", - отметил он.

При этом работающими, согласно результатам аудита, оказались 29 заводов, все они также оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками спирта.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало аудит государственных предприятий "Укрспирт" и «Аграрный фонд».

По подсчетам министерства, более половины производства "Укрспирта" находится в тени, а убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд грн.

Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».

По подсчетам Офиса президента, поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн.