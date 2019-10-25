В "Укрспирте" и «Аграрном фонде» проведут внеочередной аудит

Милованов на своей странице в Facebook опубликовал текст соответствующего распоряжения.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручило своему управлению внутреннего аудита провести внеочередной аудит государственных предприятий "Укрспирт" и «Аграрный фонд», сообщил глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский предлагает отменить государственную монополию на производство спирта

"Будет проведен внеочередной внутренний аудит концерна "Укрспирт" и Агрофонда, чьи руководители были уволены или отстранены вчера", - написал Милованов.

Милованов на своей странице также опубликовал текст соответствующего распоряжения.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития отстранило временно исполняющего обязанности директора "Укрспирта" Юрия Лучечко и назначил исполняющим обязанности Сергея Блескуна.

Минэкономразвития также отстранило главу государственного предприятия "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Кабмин подал инициативу об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации компаний в мае 2016 года, но Верховная Рада пока не приняла решение по этому вопросу.

Государственное предприятие «Аграрный фонд» был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.