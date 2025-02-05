Чехи ждали разрешения на строительство около 7 лет, но бобры сэкономили им больше 1 миллиона долларов.

В Польше, бобры построили несколько плотин на охраняемой природной территории, восстановив природный, заболоченный ландшафт местности, быстрее, чем люди, которые разработали проект о восстановлении местной реки Клабавы еще в 2018 году.

Администрация заповедника планировала провести работы по восстановлению экосистемы и уже получила необходимые разрешения, однако животные справились с этим самостоятельно – и в очень короткие сроки, пишет Money.pl.

"Бобр может построить плотину за одну, максимум две ночи. Человеку сначала нужно получить разрешения, согласовать водохозяйственные решения, а затем найти на это деньги", – объяснил зоолог Иржи Влчек.

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Бобры выбрали идеальное место – мелиоративный канал, который военные проложили на бывшем полигоне, чтобы осушить территорию. Теперь же человеческие работы в этой местности уже не потребуются. Благодаря этому удалось сэкономить – по нынешним ценам – до 30 миллионов чешских крон (около 50 миллионов гривен), подсчитал руководитель администрации заповедника Брды Богумил Фишер.

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