В августе 1948 года самолет Beechcraft поднялся в воздух с восемью ящиками с бобрами, пилотом и специалистом по охране природы.

После Второй мировой войны многие люди в США переехали дальше от столицы Айдахо, Бойсе, в более сельские районы, такие как Пайетт-Лейк и Мак-Колл. Об этом пишет Discoverwildlife.

Отмечается, что популяция бобров в этих регионах уже обосновалась, и люди были недовольны тем, что они поедают деревья и строят плотины, поскольку это влияло на их собственность.

Поскольку Департамент рыболовства и охоты штата Айдахо признал важную роль бобров как экосистемных инженеров и понял, сколько денег можно сэкономить, переселив их в другие места вместо строительства плотин для стабилизации водоснабжения, было принято решение переселить животных, а не истреблять их. Было решено переселить животных южнее, в бассейн Чемберлена, на горный хребет Сотут в центральном Айдахо.

Видео дня

Интересно, что первые попытки перевезти бобров включали перевозку на лошадях, мулах и грузовиках, но это занимало слишком много времени по горным районам, и они перегревались в своих контейнерах. Именно тогда сотрудник Департамента рыболовства и охоты Айдахо Элмо В. Хетер предложил необычную идею. Бобров решили поместить в откидные деревянные контейнеры, каждый из которых был оснащен оставшимся в запасе парашютом военного времени, а затем сбросить с самолета. Контейнеры автоматически открывались при приземлении.

После первоначальных испытаний с манекеном Хетер провел эксперименты со старым самцом бобров по кличке Джеронимо, которого команда несколько раз сбрасывала в контейнере с парашютом на летное поле. В августе 1948 года самолет Beechcraft поднялся в воздух с восемью ящиками с бобрами, пилотом и специалистом по охране природы, совершив первую официальную высадку. В последующие дни 76 бобров были сброшены на парашютах недалеко от бассейна.

Важно, что все, кроме одного, пережили падение: они продолжили преобразовывать ландшафт, и операция в целом была признана успешной. Положительное влияние бобров было продемонстрировано в 2018 году, когда лесной пожар охватил земли недалеко от Бо-Крик (притока реки Литл-Вуд в Национальном лесу Сотуз). В то время как большая часть окружающего ландшафта была уничтожена огнём, прилегающие к реке районы остались практически нетронутыми. Аэрофотоснимки показали разительную разницу в росте растительности между регионами, где бобры были активны, и регионами, где они отсутствовали.

Дальнейшее развитие истории произошло в 2015 году, когда историк обнаружил фильм, снятый Министерством об этой операции в 1950-х годах, который считался утерянным.

Новости о животных

Сколько орлов в Украине, где они зимуют, чем питаются рассказал УНИАН орнитолог, соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц и директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк.

Вас также могут заинтересовать новости: