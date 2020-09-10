В частности, популяции млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся катастрофически уменьшились в среднем на 68% с 1970 года.

Пятая часть диких видов животных и растений находится под угрозой исчезновения уже в этом столетии.

Об этом говорится в отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета", который публикуется каждые два года.

"Пятая часть диких видов находится под угрозой исчезновения уже в этом столетии в результате изменения климата, даже если будут внедрены значительные предупредительные меры", - отмечается в исследовании.

Напоминается, что в 2016 году уже был зафиксирован первый известный случай исчезновения млекопитающих непосредственно в результате изменения климата - речь идет о мышевидных грызунах Melomys rubicola, которые жили на островах вблизи Австралии.

Кроме того, отмечается, что с 1994 по 2007 годы более чем 30 тыс. крыланов - представителей по крайней мере двух видов из глобальной популяции, насчитывающей до 100 тыс. животных - погибли в результате жарких погодных условий. Ведь эти животные не имеют физиологической возможности выдерживать температуру выше 42 градусов Цельсия.

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Эксперты WWF отмечают, что последствия изменения климата, которые коснулись крыланов и вышеупомянутых грызунов, показывают, насколько быстро изменение климата может привести к значительному сокращению популяций, а также предупреждают о скрытой угрозе для других видов.

В отчете также говорится, что размеры популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся катастрофически уменьшились в среднем на 68% с 1970 года.

"Пресноводное биоразнообразие снижается гораздо быстрее, чем биоразнообразие океанов или лесов... Во время недавнего создания мировой карты стали очевидны масштабы преобразований вследствие человеческой деятельности, в частности то, как изменены миллионы километров рек", - объясняют специалисты.

По данным WWF, такие изменения оказали значительное влияние - показатели размеров популяций пресноводных видов резко упали.

Так, численность 3 тыс. 741 популяции, представляющей 944 вида млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, в пресноводных экосистемах уменьшилась в среднем на 84%. В основном такое снижение касается пресноводных амфибий, рептилий и рыб, которое зафиксировано во всех регионах, особенно в Латинской Америке и Карибском регионе.

Кроме того, в результате действий человека в значительной опасности оказалось и биоразнообразие океанов, которое страдает из-за разрушения природного заселения морского дна, нелегальное и нерегулируемое рыболовство, загрязнение тяжелыми металлами, микро- и макропластиком, а также из-за утечки топлива с судов и сброса ими отходов.

Данные отчета свидетельствуют, что серьезные потери в результате изменения климата несет и многообразие растений.

Так, количество задокументированных исчезновений растений вдвое выше, чем число пропавших млекопитающих, птиц и амфибий вместе взятых. Сейчас один из пяти (22%) видов растений находится под угрозой исчезновения, преимущественно в тропиках.

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Исследователи отмечаются, что материальное благосостояние людей и их здоровье зависит от здоровья природы, поэтому предлагают несколько сценариев по остановке тенденции к потере биоразнообразия.

В частности, ученые подчеркивают необходимость увеличения усилий, направленных на охрану природы (увеличение площади заповедных территорий и более совершенное планирование экологического восстановления и природоохраны на уровне ландшафта), более устойчивое производство (рост и усиление устойчивости сельскохозяйственного производства и торговли сельскохозяйственными товарами) и более устойчивое потребление (сокращение продовольственных отходов на пути от поля к столу и изменение рациона питания, предусматривающее уменьшение поступления калорий из продуктов животного происхождения в странах с высоким уровнем потребления мяса).

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Автор: Антонина Доломанжи