Этот вид до сих пор остается недостаточно изученным из-за скрытого образа жизни.

Вблизи Чернобыля зафиксировали редкий вид жуков, который в Украине встречается на Полесье и в Карпатах преимущественно в пралесах. Об этом говорится в публикации Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"В августе и сентябре, во время исследований санитарного состояния отдельных сосновых насаждений Рассоховского ПНДВ, обнаружен новый для Заповедника редкий вид - Борос Шнайдера (Boros schneideri (Panzer)). Это единственный вид из семейства Boridae, встречающийся на нашем континенте в лесной зоне. Его считают вымирающим пралесным видом. В Украине встречается на Полесье и в Карпатах преимущественно в старовозрастных лесах", - отмечают экологи.

Они отмечают, что биология и экология этого вида остаются недостаточно изученными. Обычно они держатся под корой, в трещинах деревьев, что очень затрудняет наблюдение за ними. Так, имаго ведет настолько скрытый образ жизни, что до сих пор даже не установлено, является он дневным или ночным. Хотя учитывая то, что жуки иногда попадают в световые ловушки, некоторые исследователи склоняются к мысли об их ночной активности.

Также почти ничего не известно и о пищевых предпочтениях имаго. Высказываются предположения, что они могут быть хищниками, потреблять зеленые части растений или использовать в пищу органические остатки и грибы.

В то же время личинок этого вида обнаружить значительно легче, отмечают экологи. Они развиваются под корой стоячих отмерших деревьев, в частности, сосны обыкновенной. При этом важным условием является достаточная влажность древесины.

"Отличить личинку этого вида от других достаточно легко. Она имеет полупрозрачное светло-коричневое, плоское и сегментированное тело, которое сужается к голове (грудной отдел с тремя парами лапок, расположенных по бокам) и постепенно расширяется к брюшку. Последний сегмент брюшка напоминает темно-коричневую вилочку. Вдоль тела хорошо заметна темная полоса - это пищеварительная система личинки. Голова коричневая, с небольшими усиками.", - говорится в сообщении.

