В Эфиопии нашли животное весом с кубик сахара: ученые заявили об открытии нового вида

Одно из самых маленьких млекопитающих в мире было обнаружено – и весит оно всего 3 грамма.

На юге Эфиопии после десяти лет исследований ученые обнаружили крошечную землеройку, которая весит столько же, сколько кубик сахара, а длина ее тела составляет всего 5 см.

"Я никогда не забуду этот момент. Маленькая землеройка выглядела так, будто мы видели ее только один раз", – прокомментировал Йонас Мехерету, пишет Discoverwildlife.

Ее научное видовое название stanleyi – дань уважения Уильяму Стэнли - эволюционному биологу, который в 2015 году, во время полевых исследований в другом районе Эфиопии поймал похожую землеройку, но вскоре она умерла.

Генетический и морфологический анализ показал, что землеройки, пойманные в 2015 году и теперь, принадлежали к одному и тому же виду - и были новыми для науки.

Особь, молодой взрослый самец землеройки, пойманный Стэнли в 2015 году, стала голотипом - единственным экземпляром, на основе которого был создан новый вид.

"Я подумал: "Ух ты, какое захватывающее время для биолога!" Мы все еще живем в эпоху, когда можем наслаждаться открытием новых видов, самой фундаментальной единицы биоразнообразия", - прокомментировал Эван Крейг, ведущий автор исследования и эволюционный эколог из Массачусетского университета.

Издание отметило, что несмотря на свои крошечные размеры, это не самый маленький вид землероек в мире. В настоящее время это звание принадлежит этрусской землеройке, средняя длина тела которой составляет всего 4 см, а средний вес - всего 1,8 г.

Недавно стало известно, что у редких птиц, считавшихся бесплодными, появился птенец. Зоологи сообщали, что родители были "образцовыми" и заботливо ухаживали за своим птенцом, пол которого пока неизвестен.

Речь идет о паре редких новозеландских птиц такахе, которая считалась бесплодной, поразила сотрудников крупнейшего в мире экозаповедника, вылупив "чудесного" птенца.

