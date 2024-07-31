После подрыва станции правительство утвердило постановление о реализации экспериментального проекта строительства Каховского гидроузла.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что Украина сможет отстроить Каховскую ГЭС после деоккупации.

По его словам, она будет мощнее, ведь раньше были планы построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию - ГЭС-2. Сейчас в планах - одна станция с мощностью около 600 МВт.

"После подрыва станции правительство утвердило постановление о реализации экспериментального проекта строительства Каховского гидроузла. В рамках первого этапа мы совместно с проектным институтом выполнили проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий Каховского гидроузла. Также разработали проект подпорного сооружения в нижнем бьефе (часть водоема, примыкающая к гидротехническому сооружению. - пед.) Днепровской ГЭС", - сказал он в интервью LIGA.net.

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Сирота рассказал, что учитывая необходимость соблюдения безопасности Днепровского гидроузла и ситуации, которая сложилась на Днепровской ГЭС после ракетных ударов в этом году, строительство подпорного сооружения до полного восстановления работы станции невозможно.

"Что касается второго этапа, то он начнется исключительно после деоккупации. Рассчитываем построить временные сооружения как со стороны верхней части водохранилища, так и с нижней. Чтобы можно было осушить место подрыва, провести необходимые экспертизы, демонтировать разрушенное и построить новую станцию", - добавил он.

Гендиректор утверждает, что на восстановление Каховского гидроузла нужны годы.

"Водохранилище можно восстановить за несколько лет. Строительство самой станции, по предварительным подсчетам, может занять пять-шесть лет. Вместе с экспертизой и демонтажем, восстановление займет около семи-восьми лет. Относительно точной суммы на восстановление - пока не можем сказать, но ориентировочно она может составлять от $1 млрд до $1,2 млрд. Восстановление Каховской станции, по моему мнению, будет знаковым событием. Сейчас мы проговариваем с потенциальными партнерами предварительные шаги возможного сотрудничества. Но конкретики пока нет, потому что нужно деоккупировать территории", - подытожил Сирота.

Уничтожение Каховской ГЭС россиянами

В ночь на 6 июня 2023-го войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Сейчас украинская госкомпания "Укргидроэнерго" готовит иск против России о возмещении ущерба, нанесенного гидроэлектростанциям ракетными ударами. С России хотят взыскать компенсацию за уничтожение Каховской ГЭС.

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