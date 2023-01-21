По данным Британской антарктической службы, общее количество известных мест обитания императорских пингвинов на континенте достигло 66.

Ученые обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде из космоса, используя технологию спутникового картографирования.

Колония на мысе Верлегер в Западной Антарктиде, в которой проживает 500 птиц, была идентифицирована по пятнам гуано (разложившиеся естественным образом остатки помета морских птиц, - УНИАН) пингвинов, которые контрастируют с абсолютно белым снегом и скалами, пишет Sky News.

Таким образом, по данным Британской антарктической службы (BAS), общее количество известных мест размножения императорских пингвинов на побережье континента достигло 66.

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Ученые изучили снимки со спутника Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства. Они сравнили изображения со снимками высокого разрешения, сделанными MAXAR WorldView3, который считается самым передовым в мире спутником наблюдения за Землей.

"Это захватывающее открытие. Новые спутниковые снимки береговой линии Антарктиды позволили нам найти много новых колоний. Хотя это хорошая новость, как и многие из недавно обнаруженных мест, эта колония небольшая и находится в регионе, сильно пострадавшем от недавнего исчезновения морского льда", - сказал ведущий автор исследования доктор Питер Фретвелл.

Исследователи BAS провели последние 15 лет в поисках новых колоний, изучая спутниковые снимки пингвиньего гуано. По словам ученых, половина известных колоний была обнаружена с помощью спутниковых снимков.

Императорские пингвины имеют рост около 1,2 метра и являются самыми крупными из 18 видов нелетающих птиц. Как правило, они селятся в отдаленных и труднодоступных районах, что затрудняет их изучение.

Для размножения им нужен морской лед, и их часто можно встретить в ледяном климате, когда температура опускается до -60°C. Отмечается, что этот вид особенно уязвим к потере морского льда, который, как ожидается, уменьшится из-за изменения климата.

Согласно недавним прогнозам BAS, 80% колоний императорских пингвинов будут почти вымершими, то есть популяция станет неустойчивой к концу века.

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