Ученые обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде из космоса, используя технологию спутникового картографирования.
Колония на мысе Верлегер в Западной Антарктиде, в которой проживает 500 птиц, была идентифицирована по пятнам гуано (разложившиеся естественным образом остатки помета морских птиц, - УНИАН) пингвинов, которые контрастируют с абсолютно белым снегом и скалами, пишет Sky News.
Таким образом, по данным Британской антарктической службы (BAS), общее количество известных мест размножения императорских пингвинов на побережье континента достигло 66.
Ученые изучили снимки со спутника Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства. Они сравнили изображения со снимками высокого разрешения, сделанными MAXAR WorldView3, который считается самым передовым в мире спутником наблюдения за Землей.
"Это захватывающее открытие. Новые спутниковые снимки береговой линии Антарктиды позволили нам найти много новых колоний. Хотя это хорошая новость, как и многие из недавно обнаруженных мест, эта колония небольшая и находится в регионе, сильно пострадавшем от недавнего исчезновения морского льда", - сказал ведущий автор исследования доктор Питер Фретвелл.
Исследователи BAS провели последние 15 лет в поисках новых колоний, изучая спутниковые снимки пингвиньего гуано. По словам ученых, половина известных колоний была обнаружена с помощью спутниковых снимков.
Императорские пингвины имеют рост около 1,2 метра и являются самыми крупными из 18 видов нелетающих птиц. Как правило, они селятся в отдаленных и труднодоступных районах, что затрудняет их изучение.
Для размножения им нужен морской лед, и их часто можно встретить в ледяном климате, когда температура опускается до -60°C. Отмечается, что этот вид особенно уязвим к потере морского льда, который, как ожидается, уменьшится из-за изменения климата.
Согласно недавним прогнозам BAS, 80% колоний императорских пингвинов будут почти вымершими, то есть популяция станет неустойчивой к концу века.