Численность кошачьего населения является весьма приблизительной, поскольку переписей здесь не проведешь.

Кошки - самые популярные животные-компаньоны наряду с собаками. Многие держат их дома в квартире или в частном дворе. А еще есть большое количество "бездомных" котов в городах. Но сколько всего кошек проживает на нашей планете? Издание World Animal Foundation попыталось ответить на этот вопрос.

Домашние коты живут на всех континентах мира, кроме Антарктиды. Долгое время считалось, что мировая популяция кошек - как домашних, так и "бездомных" - составляет от 300 до 600 миллионов. Однако по последним подсчетам ученых, по состоянию на 2019 год глобальное кошачье население составляет где-то от 600 миллионов до 1 миллиарда особей.

Точные подсчеты невозможны. Трудно посчитать не только бездомных животных, но даже домашних, поскольку более-менее систематизированные данные есть только по нескольким странам Запада. Посчитать же животных, например, в Индонезии или Нигерии можно разве что методом экстраполяции ограниченных данных.

По мнению ученых, подавляющее большинство кошек являются бездомными. Речь идет примерно о 480 миллионах особей. Часть из них периодически или регулярно контактируют с людьми и являются частично "социализированными", однако есть и такие, которые ведут полностью дикий образ жизни.

Количество кошек, у которых есть владелец, оценивается где-то в 373 миллиона особей, если верить подсчетам ученых. Согласно этим подсчетам, больше всего домашних животных в следующих странах:

США,

Китай,

Россия,

Бразилия,

Германия,

Франция.

Из примерно 600 миллионов котов, 400 миллионов проживают в Азии. И количество их растет. Особенно в Китае, где из-за строгих правил содержания собак в городах коты становятся все популярнее.

По данным социологических опросов, по состоянию на 2023 год в Европе насчитывалось примерно 108 миллионов домашних кошек. Каждое четвертое домохозяйство имело по крайней мере одного пушистика.

На основе этих данных подсчитано, что например во Франции насчитывалось 14,9 миллиона домашних кошек, в Германии - 15,7 миллиона, в Великобритании - 12,5 млн.

Другие интересные факты о котах

Как писал УНИАН, кошки жили рядом с древними китайскими земледельческими общинами более 3500 лет назад, но это были не домашние коты, а местные леопардовые кошки. Настоящие домашние кошки, потомки ближневосточной африканской дикой кошки, попали в Китай значительно позже - только в средневековье, между 706 и 883 годами нашей эры, вероятно благодаря торговле с Европой.

Также мы рассказывали, почему коты могут царапать стены и мебель. Ветеринары советуют регулярно подстригать когти, обеспечить животное царапающими поверхностями, игрушками и комфортными условиями, а в крайних случаях использовать косвенное наказание.

