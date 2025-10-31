Животное удалось поймать в объектив после нескольких месяцев наблюдений за ним.

Испанскому фотографу-любителю Анхелю Идальго впервые в истории удалось снять уникальное животное - белую рысь. Об этом пишет The Olive Press.

Отмечается, что 29-летний Идальго фотографирует дикую природу по всей Андалусии. Белую рысь ему удалось поймать в объектив 22 октября в неразглашенном месте в горах в городе Хаэн. Фотограф подписал свою фотографию как "белый призрак средиземноморского леса".

Специалисты проекта Lynx подтвердили, что эти изображения являются исторической находкой, ведь впервые в Испании удалось задокументировать лейцистичний (с частичным отсутствием пигментации меха) экземпляр рыси.

Идальго говорит, что зафиксировать животное на кадрах ему удалось не сразу.

"Я проверял одну из своих фотоловушек в новом месте, которое начал отслеживать несколько месяцев назад. И вдруг заметил то, во что не мог поверить. С тех пор я начал посвящать этому все свое время... Безуспешно проходили часы, дни, недели и даже месяцы, иногда мы были на грани и хотели сдаться. Однажды утром после ночного дождя взошло солнце, и во время прогулки я вдруг увидел вдали белый комок, который будто излучал собственный свет", - рассказал фотограф.

По его словам, когда он увидел рысь с ее белоснежным зимним мехом и пронзительными глазами, его "парализовало", и он не мог поверить своим глазам.

Идальго говорит, что встреча с белой рысью стала для него незабываемым воспоминанием и заставила "задуматься о важности природы и ее сохранения".

Другие новости об уникальных кадрах с животными

Ранее УНИАН сообщал, что в Бразилии ученые сняли уникальные кадры, как редкие сомы "лазят" по скалам против течения. Исследователи наблюдали, как рыбы "накладывались" друг на друга на более ровных участках скал, где текли тонкие струи воды. На более крутых выступах они двигались короткими рывками, делая паузы перед следующим толчком.

Также мы писали, что WSJ сняло, как 6 миллионов антилоп путешествуют в дикой природе. Речь идет о грандиозном природном явлении - Великой миграции Нила, когда около шести миллионов антилоп преодолевают огромные расстояния, проносясь сквозь редкие леса и открытую саванну. Это зрелище остается почти невидимым для туристов.

