Новое исследование показало значительные изменения в глобальном цикле кислорода в пресной воде.

Реки, ручьи, озера и водохранилища жизненно важны для жизни на Земле и им, как и людям, нужен кислород для функционирования.

Но новое исследование, проведенное учеными Утрехтского университета, показало, что за последние 100 лет количество кислорода в пресных водоемах сильно сократилось, пишет Scitechdaily. Ученые указали, что способ производства и использования кислорода в пресноводных системах резко изменился с 1900 года, в основном из-за деятельности человека.

В исследовании объясняется, что кислород не только необходим для водной жизни, он также играет ключевую роль в циклах питательных веществ, таких как углерод и азот. Когда уровень кислорода падает слишком низко (состояние, известное как гипоксия) экосистемы начинают распадаться. Рыба гибнет, пищевые цепи разрушаются, качество воды ухудшается, и эти последствия уже ощущаются по всему миру.

Видео дня

Издание отметило, что это исследование четко показывает: то, что происходит с озерами и реками - это не локальная проблема, а глобальный кризис, вызванный деятельностью человека.

Группа исследователей во главе с учеными-геологами из Утрехта Джунджи Вангом и Джеком Мидделбургом впервые разработала глобальную модель, описывающую весь кислородный цикл внутренних вод по всему миру. "С помощью этой модели мы предлагаем максимально полное понимание этого цикла в больших масштабах, чтобы можно было увидеть возникновение проблем, связанных с кислородом, узнать причины и, надеюсь, вовремя вмешаться", - прокомментировал Мидделбург.

Группа обнаружила, что глобальный "оборот кислорода", то есть, сколько кислорода производится и потребляется, увеличился. Но вот в чем подвох: эти воды потребляют больше кислорода, чем производят, что делает их растущим поглотителем атмосферного кислорода.

"Больше сельского хозяйства, больше сточных вод, больше плотин и более теплый климат - все это меняет то, как функционируют наши пресноводные экосистемы", - оъяснил причины происходящего ученый Цзюньцзе Ван.

С большим количеством питательных веществ, поступающих в реки, озера и водохранилища, водоросли растут быстрее, но когда они умирают и разлагаются, они потребляют огромное количество кислорода.

"Мы обнаружили, что основные причины кроются в этой прямой деятельности человека. Во-первых, оказывается, что поступление питательных веществ, например, через чрезмерное удобрение, является основным фактором этого ускорения. Во-вторых, более длительное время путешествия пресной воды к морю через строительство плотин и водохранилищ оказалось не менее важным", - добавил Мидделбург.

В то же время повышение температуры делает кислород менее растворимым в воде, медленнее перемещается по вертикали через толщу воды и ускоряет процессы, которые сжигают его еще быстрее. "До сих пор в научной литературе существовал консенсус о том, что повышение температуры в первую очередь вызывает это ускорение. Но наша модель показывает, что потепление вносит лишь около 10–20% вклада в это явление", - сообщил Цзюньцзе Ван.

Это исследование показало, что современный кислородный цикл во внутренних водах выглядит совсем не так, как в начале 1900-х годов. "Хотя эти воды покрывают лишь малую часть поверхности Земли, теперь они ежегодно удаляют из атмосферы почти миллиард тонн кислорода - в общей сложности половину того, что весь океан выбрасывает обратно", - сравнил Мидделбург.

"Мы больше не можем игнорировать внутренние воды в глобальном климате и кислородном балансе. Они меняются быстрее, чем мы думали, и они являются важнейшими частями головоломки системы Земли", - заключил Цзюньцзе Ван.

Другие новости науки

11 апреля стало известно, что глобальное потепление угрожает жизни одного из самых милых существ на Земле. Природная среда, в которой живут эти существа, испытывает все более разрушительное влияние изменений климата.

Вас также могут заинтересовать новости: