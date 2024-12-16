Таким образом ученые пришли к выводу, что ящерицы появились гораздо раньше, чем считали до этого.

Недавняя находка в карьере возле города Бристоль (Великобритания) вызвала интенсивные дискуссии и споры среди ученых. Как стало известно, был выкопан крошечный скелет, который идентифицировали как ящерицу современного типа, умершую по меньшей мере 205 млн лет назад, пишет earth.com.

По словам ученых, эта удивительная окаменелость является древнейшей ящерицей из всех известных, что меняет понимание людей об эволюции ящериц, отодвигая происхождение группы Squamata, к которой относятся все ящерицы и змеи, на 35 млн лет назад.

Исследование, которое провела команда из Бристольского университета, назвало существо Cryptovaranoides microlanius, что в переводе означает "скрытая ящерица, маленький мясник", это является намеком на ее острые зубы, которые, скорее всего, помогали ей разрывать добычу на части.

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"Мы знали, что наша работа будет противоречивой. Но мы были уверены, что рассмотрели все возможные признаки и сравнили их со всеми возможными", - отметил глава исследования доктор Дэвид Уайтсайд.

Несмотря на тщательное исследование, результаты были встречены учеными скептически. В частности, в 2023 году конкурирующая команда исследователей обжаловала классификацию Cryptovaranoides и предположила, что это не ящерица и даже не родственник этих существ.

В то же время они предположили, что она принадлежит к группе архозавроморфов, которая включает крокодилов и динозавров, поэтому такое утверждение удивило первых исследователей.

"Поэтому мы были удивлены, возможно, даже шокированы, когда в 2023 году другая команда ученых предположила, что Cryptovaranoides не ящерица и даже не родственник ящериц, а на самом деле архозавроморф, более близкий к крокодилам и динозаврам", - отметил профессор Майк Бентон.

Чтобы подтвердить свои выводы, бристольская команда пересмотрела окаменелости и данные компьютерной томографии. Их переоценка включала изучение оригинального образца вместе с рентгеновским сканированием, которое выявило детали, скрытые в породе.

"У нас были отличные изображения с этих КТ-сканов, а также дополнительный доступ к окаменелостям, что позволило нам проверить все их предположения. Мы выяснили, что большинство высказанных опасений были ошибочными", - подчеркнула д-р Чамби-Троуэлл.

Во время проведения нового анализа команда детально проанализировала критику по пунктам. Исследователи предоставили детальное описание и дополнительные доказательства, которые включали дополнительные фото и 3D-изображения, чтобы обосновать свои утверждения.

"Все детали черепа, челюсти, зубы и кости конечностей подтверждают, что Cryptovaranoides - это ящерица, а не архозавроморф. В нашей новой статье мы подробно рассматриваем каждое критическое замечание, а также предоставляем больше фотографий образца и 3D-изображений со сканирования, чтобы каждый мог проверить детали", - добавил профессор Бентон.

В то же время доктор Уайтсайд также рассказал о строгом процессе тестирования:

"Результат всего этого должен был быть проверен филогенетическим анализом. Именно здесь мы кодируем сотни анатомических особенностей криптовараноидов и других современных и ископаемых ящериц, а также различных архозавроморфов. Мы проводили анализ раз за разом, и это дало нам оригинальный результат, что маленькая бристольская рептилия действительно является древнейшей в мире ящерицей современного типа".

Другие научные исследования

Ранее исследование показало, что древние американцы могли есть мамонтов до того, как они вымерли. Ученые обнаружили детские кости, которые свидетельствуют о шокирующих предпочтениях древних американцев в еде.

Также стало известно, почему собаки, которые живут в Чернобыльской зоне, быстро эволюционируют. В частности ученые проанализировали образцы крови собак, которые бродили на территории электростанции, а также собак из близлежащих районов, и поняли, что те животные, которые жили ближе к месту катастрофы, имели различия в ДНК.

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