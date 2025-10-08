В двух европейских странах есть традиционная охота на воробьинообразных птиц и там в больших количествах стреляют, в частности, ласточек, поделилась эксперт.

В теплые края из Украины уже улетели, в частности, аисты и ласточки.

Львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН, где зимуют птицы, которые живут в Украине, долетели ли они уже до пункта назначения и с какими угрозами сталкиваются в пути.

Какие трудности преодолевают птицы, когда летят в теплые края?

У разных видов птиц разные стратегии миграции, и они преодолевают неодинаковые дистанции. Чем дальше птица летит, тем сложнее и опаснее ее путь к теплым краям. Дальние мигранты - это, в частности, ласточки и аисты, обычно зимуют на юге Африки. Аистам для перелетов нужна солнечная погода, потому что они используют восходящие теплые потоки воздуха, которые поднимаются с нагретой поверхности земли - благодаря им, расправив крылья, эти птицы могут преодолевать большие расстояния.

Аисты не могут перелетать большие водные пространства, потому что от воды нет термических потоков. То есть, если их потоком воздуха занесет в середину Средиземного моря, то они могут погибнуть.

Что касается миграции ласточек, то птиц из поздних выводков, которые в этом году задержались в Украине до октября, "накрыло" резкое похолодание, им почти нечего было есть, потому что уже не хватало насекомых, и они погибали из-за дефицита калорий.

В целом птицы во время дальнего перелета могут столкнуться с проблемой, связанной с добычей пищи, поскольку места, где они обычно останавливались и питались, могли измениться, и из-за истощения птицам грозит гибель.

Кроме того, для всех птиц-мигрантов круглосуточно опасны ветряки, ветровые электростанции с большим количеством турбин, которые появляются на пути, который пернатым нужно преодолевать к теплым краям.

У птиц маршруты полетов складывались веками, у них нет чатиков в "Телеграмме", в которых сообщают о новых опасностях, поэтому пернатые могут погибать из-за ветряков.

Вообще крупные инфраструктурные объекты, которые появляются на пути следования перелетных птиц, - это опасность для них.

Есть еще одна угроза для птиц-мигрантов - на них охотятся. В Африке охотятся на аистов, и в Мальте и на юге Италии и до сих пор есть традиционная охота на воробьинообразных птиц и там в больших количествах стреляют, в частности, ласточек.

Долетели ли уже наши птицы в теплые края?

Аисты и ласточки обычно улетают из Украины в августе-сентябре. Путешествие аиста белого на юг Африки длится около 50 дней. А большая часть ласточек прилетает туда в октябре.

Миграцию белых аистов уже много лет подряд изучает украинский орнитолог и природоохранник Виталий Грищенко. В его статье, посвященной миграции этих птиц в 2024 году, говорится, что в прошлом году средней датой начала осенней миграции стало 7 августа, и это самая ранняя дата за предыдущие 32 года (в предыдущие годы средняя дата начала миграции - 13 сентября). По мнению ученых, возможно, это связано с изменениями климата в тропиках. Грищенко также поделился, что в прошлом году средняя дата последнего наблюдения аиста белого - это 2 сентября.

Дорога обратно такая же сложная, как и в теплые края (учитывая времена года)? Сколько птиц возвращается - ведут ли где-то какую-то статистику?

Когда птицы возвращаются из теплых краев, то могут столкнуться с теми же опасностями, которые были по дороге туда.

Одна из главных опасностей для птиц во время весенней миграции - резкое похолодание. Если пернатые уже долетели до Украины, миграция почти завершена, а выпал снег, то аисты могут пережить небольшой холод в энергосберегающем режиме - найти теплое место (теплотрассу, свалку), согнуть одну лапу и переждать несколько недель такой непогоды. Они могут найти себе пищу даже на свалке и выжить. А маленькая птичка - та же ласточка, которая является насекомоядной, в случае возвращения в Украину во время похолодания просто погибает, потому что не сможет найти себе пищу. Также эту птичку может банально снести ветром и засыпать снег.

По сведениям Грищенко, в прошлом году средней датой прилета белого аиста было 20 марта.

Есть приблизительная статистика насчет того, сколько птиц погибает в дороге домой, но точных сведений нет, поскольку не все перелетные птицы прошли кольцевание. Западные ученые узнали, что у большинства видов птиц смертность во время миграции была намного выше, чем в периоды пребывания на своей территории.

Исследователи выяснили, что средняя оценка смертности во время осенних перелетов была в 3 раза выше, чем в периоды пребывания на привычной территории, а во время весенних перелетов - более чем в 6 раз выше. Важно заметить, что смертность мигрирующих птиц вдоль афро-евразийских маршрутов в значительной степени обусловлена деятельностью человека.

Какое наибольшее расстояние преодолевают птицы?

Ласточки и аисты из Украины для того, чтобы долететь на зимовку на юг Африки, преодолевают до 11 тысяч километров в одну сторону. То есть в обе стороны они пролетают более 20 тысяч километров.

Когда птицы возвращаются в Украину, как они находят свои "родные" области, или каждый оседает, где захочет?

Есть такое понятие как "homing" - это врожденная способность животного ориентироваться в незнакомых местностях и возвращаться к месту своего происхождения. Не все птицы тяготеют к своим родным местам, однако ласточки и аисты из Украины будут возвращаться именно в нашу страну. Что касается ласточек, то они не обязательно вернутся туда, где у них было гнездо. А вот аисты могут прилететь именно в свое гнездо.

Птицы пользуются различными механизмами, чтобы вернуться в родные места:

Ориентирование на местности - ориентируются на ландшафтные признаки (например, многие птицы летят вдоль русел водоемов), узнают местность.

Навигация - это передвижение на дальние расстояния, ориентируюсь на Солнце, звезды, Луну, а также магнитное поле Земли.

Ранее Анна Кузьо рассказала, что в Украине есть птица-долгожитель - ворон. Западные ученые отмечали, что в неволе такая птица максимально прожила 69 лет.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

