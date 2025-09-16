Рыжие быстро адаптируются к урбанистике и "поселяются" неподалеку.

Лисиц все чаще можно увидеть возле людей, даже в центрах крупных городов, например в Одессе. Однако специалисты предостерегают: если дикая лиса сама очень приблизились к человеку или подпустила вплотную, от нее стоит держаться подальше - такой зверь может быть болен бешенством.

Об этом в эфире Киев24 рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. По его словам, здоровые дикие животные обычно избегают "общения" с людьми, однако инфицированные бешенством могут приближаться и являются опасными.

"Нормальное дикое животное не может очень близко подойти к человеку. А животное, которое имеет бешенство на разных стадиях, человека не пугается и может быть опасным. Поэтому, если животное очень близко подходит к человеку, является признаком того, что лиса может быть заражена бешенством. Поэтому нужно держаться подальше", - сказал Русев.

В то же время, отметил ученый, таких инфицированных животных в Украине оказывается очень небольшой процент - единичные случаи.

По словам очевидцев, лисиц часто видят в Одессе, обычно в парковых зонах, на прибрежных склонах и тому подобное. К примеру, недавно рыжую видели среди цветов на Французском бульваре - рядом с жилым комплексом, где местные жители даже успели "поймать" ее на телефон. На видео можно увидеть, как, вероятно, молодое животное гуляет на фоне здания.

На "Трассе Здоровья", что у Черного моря, люди видели, как лиса поймала и съела голубя, а ее "подружки" передвигаются по лестнице, ведущей к побережью и даже "отдыхают" на частном пляже. Более того - как кошки лезут по крышам автомобилей.

По словам биологов, во время войны лисы чаще появляются в населенных пунктах, где приспосабливаются к "городской жизни". Они говорят, что лиса в месте не означает, что она больна бешенством, она просто живет где-то неподалеку. Но не нужно приближаться к ней и кормить.

Как писал УНИАН, в Одессе жители сообщают о частых встречах диких лисиц, гуляющих в общественных местах. По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, лисиц видят в парках, на улицах и т.д. Директор зоопарка говорит, что обыкновенная лиса - вид-космополит, его ареал очень широк. Лисы населяют разнообразные биотопы, успешно приспосабливаются к очень широкому спектру условий, осваивают территории городов, в том числе и крупных. В Одессе этот процесс начался более десятка лет назад.

