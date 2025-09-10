Эти птицы способны развивать впечатляющую скорость, проносясь по воздуху со скоростью около 20 метров в секунду.

Снежный альбатрос - самая крупная летающая птица по размаху крыльев. Он более известный как странствующий альбатрос и имеет впечатляющий размах крыльев до 3,5 метров. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что снежный альбатрос проводит большую часть своей жизни, паря над обширными водами Южного океана, изредка возвращаясь для размножения на отдаленные субантарктические острова, такие как Южная Георгия и Антиподы. Его огромный размах крыльев идеально приспособлен к такому свободному образу жизни, позволяя ему преодолевать огромные расстояния в одних из самых суровых вод на Земле.

Исследования показали, что некоторые популяции могут обогнуть Антарктиду два или даже три раза за год, преодолевая за это время более 120 000 километров. Они способны развивать впечатляющую скорость, проносясь по воздуху со скоростью около 20 метров в секунду.

"Эти путешествия поддерживаются рационом, состоящим из рыбы, ракообразных и кальмаров, которых они ловят, ныряя в море на мелководье и собирая отбросы. Известно, что они следуют за удалёнными парусными ботами, часто по несколько дней подряд, в надежде поймать немного рыбы, упавшей за борт", - сказано в статье.

Интересно, что его научное название - Diomedea exulans, вдохновленное греческим мифом о Диомеде, чьи спутники превратились в птиц. Некоторые исследователи утверждают, что их можно разделить на четыре отдельных вида: D. antipodensis, D. dabbenena, D. exulans и D. gibsoni.

Важно, что этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения и занесён в Красный список МСОП. В дикой природе осталось около 20 000 особей, и, по прогнозам, их глобальная популяция будет сокращаться.

По размаху крыльев снежный альбатрос - самая крупная из ныне живущих птиц, способных летать. За ним следуют большой белый пеликан (Pelecanus onocrotalus) и южный королевский альбатрос (Diomedea epomophora).

