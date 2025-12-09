Способность потреблять остатки позволяет этим животным переживать периоды, когда другая пища менее доступна.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали всеядную енотовидную собаку. Об этом сообщили специалисты заповедника.

Речь идет о том, что енотовидная собака, или енот уссурийский, относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением - он потребляет все, что ему доступно в конкретный момент. В его рационе: мелкие грызуны, птицы и их яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаки.

Важной составляющей питания енотов является и падаль.

"Именно способность потреблять животные остатки позволяет им успешно переживать периоды, когда другая пища менее доступна. Поэтому такое поведение вполне естественно и типично для вида", - рассказали исследователи.

По их словам, это подтверждает и видео, на котором енот уссурийский лакомится остатками лося. Для енотовидной собаки, отмечают ученые, это не только легкодоступная, но и высококалорийная пища, которая помогает накопить энергию перед зимним сезоном.

"В Чернобыльском заповеднике, где дикая природа живет по собственным законам, такие сцены случаются часто и напоминают о важной роли каждого вида в экосистеме", - отмечают ученые.

Фото из фотоловушек заповедника

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересные эпизоды жизни выдры на берегу Припяти. Животное время от времени ныряло неподалеку от берега, появлялось на поверхности и что-то хрустяще поедало. В районе Чернобыля выдра - привычный, но малозаметный житель. Это относительно крупное животное с вытянутым гибким телом. Ловкие, умные хищники, способные образовывать небольшие группы и активно общаться между собой разнообразными звуками. Зимой они скользят по льду, играют и даже жонглируют камнями.

