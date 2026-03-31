В Одесской области в дикую природу выпустили лесных котов: стало известно, чем они занимаются

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в фотоловушку попал редкий хищник, охотящийся на вредных грызунов - это один из краснокнижных лесных котов, которых недавно выпустили в дикую природу в Одесской области. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, на видео, которое он обнародовал, - дикий лесной кот - один из тех, которых недавно выпустили в дикую природу после реабилитации, проходившей в городе Измаил. На кадрах - очень красивое грациозное животное, которое "нашло" добычу в плавнях.

"Пару недель назад мы выпустили в дикую природу национального парка "Тузловские лиманы" 5 лесных котов. Недалеко от этого места были установлены фотоловушки. Очень интересно, что фотоловушки запечатлели на видео, как котик поймал полевку. Там, где мы выпустили очень редких лесных котиков, достаточно корма…", - отметил ученый.

Он добавил, что главное - в том месте находится заповедная зона национального парка и исключено беспокойство со стороны людей, кроме российских "Шахедов", которые постоянно летают с Черного моря и мешают животным.

По словам Русева, лесные коты - редкий вид и важная часть большой природной экосистемы, как лисы, шакалы и барсуки в национальном парке. Без них, говорит исследователь, нет гармонии и сбалансированности в дикой природе.

В качестве примера Русев привел еще один эпизод в национальном парке, попавший в объектив фотоловушки. На кадрах - шакал обыкновенный, который выносит из лимана огромную мертвую рыбу - 7-килограммового сазана. Как объяснил ученый, сазан заплыл из относительно пресной воды Джантшейского лимана в очень соленый лиман Шаганы, где ослеп и погиб. Шакал, который на видео, выполняет важную работу природного санитара - "добыл" добычу, которая уже была мертвой.

Интересно, что рядом находится много белолобых гусей, которые готовятся к миграции в далекую тундру. По словам Русева, эти птицы очень пугливы, но они не обращают внимания на шакала, потому что видят, что тот занят "важными делами".

"Охотникам следует помнить, что без "санитаров" и хищников экосистема постепенно деградирует. И, конечно, с точки зрения экологических законов, здоровая экосистема не нуждается в охотниках как регуляторах численности хищников, потому что у здоровой экосистемы есть свои внутренние природные механизмы регуляции, и она при наличии хищников может долго существовать без человека", - подчеркивает ученый.

Пытаясь с помощью отстрела регулировать численность хищников, охотники достигают противоположного результата - получают разбалансированную структуру и стремительный рост численности хищников, объясняет специалист.

Тузловские лиманы - что еще интересного произошло в нацпарке

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории национального парка "Тузловские лиманы", выпустили в дикую природу краснокнижных лесных котов, которые в прошлом году были найдены беззащитными детенышами.

Когда котят нашли возле погибшей матери, они были еще слепыми. В течение всего этого времени их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в городе Измаил, а затем вернули в дикую природу.

