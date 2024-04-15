Из-за собственной любознательности бельчата выпадают из гнезда, а потом не могут вернуться домой.

В Одессе маленькие белочки, которые недавно родились, выпадают из гнезд прямо на людей. Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк".

Там отмечают, что весной в парках Одессы начинается белкопад.

"Маленькие хвостатые падают прямо на головы людям, которые гуляют в парках. Весной детеныши белок подрастают и из-за собственной любознательности выпадают из гнезда. А потом не могут самостоятельно вернуться в гнездо, таким белочкам нужна помощь, без которой они погибнут", - отметили в учреждении.

Администрация зверинца обращается к людям с просьбой: если кто-то нашел бельчонка, у которого нет ранений, надо по возможности подождать недалеко, чтобы его никто не обидел, не съел. Речь идет о том, что за ним может вернуться мама и забрать его домой.

"Но если вы нашли раненого бельчонка и не знаете, как ему помочь, то приносите малыша в Одесский зоопарк, наши специалисты ему помогут", - говорят в учреждении.

Также обнародовано видео, на котором женщина кормит бельчонка молоком из шприца, на котором есть специальная пластиковая насадка. Видно, что малыш доволен и с аппетитом ест.

Животный мир Одесской области - последние новости

Недавно УНИАН сообщал детали о единственном в Европе стаде куланов, которое удачно размножается в Одесской области в Буджакской степи. Скорее всего, оно является единственным в Европе.

В частности, специалисты в рамках усилий по ревайлдингу возвращают на территорию Буджака диких животных, которые когда-то жили в европейских степях. Так, несколько лет назад в Буджакской степи снова поселились крупные травоядные животные - дикие ослы куланы, лани европейские, сурки степные, хомяки обыкновенные и тому подобное. Они должны восстановить процесс естественного выпаса, который оздоравливает степь и уменьшает риск природных пожаров.

После оккупации Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и косы Бирючий остров, пополнять стадо неоткуда. Поэтому зоозащитники надеются, что в Одесской области стадо куланов сможет разрастись естественным путем. Сейчас в Буджакской степи уже начали появляться первые малыши. В прошлом году родилось 6 маленьких куланов, что дает надежду на будущее местной популяции вида.

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