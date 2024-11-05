Ставший "звездой" соцсетей карликовый бегемот из Тайланда

В открытом зоопарке Као Кхеоу в Таиланде провели необычную акцию – предложили карликовому бегемоту, ставшему "звездой" соцсетей, "проголосовать" за Дональда Трампа или Камалу Харрис – одного из двух кандидатов на выборах президента США. Каждый из претендентов был представлен в виде блюда с едой – бегемотик съел Трампа.

Как пишет BILD, за жизнью 4-месячной малышки Му Денг, которая живет в Као Кхеоу, наблюдают миллионы людей со всего мира. Воспользовавшись популярностью детеныша, администрация зоопарка к президентским выборам в США провела необычную акцию. В частности, в вольере перед Му-Денг и ее мамой поставили два "блюда" с лакомствами, на каждом были надписи на тайском языке: на одном - "Дональд Трамп", на другом - "Камала Харрис".

Маленький бегемот выбрал еду с именем республиканца, а мама-бегемотиха съела альтернативный вариант – порцию со вторым именем.

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Бегемотиха Му Денг - что о ней известно

Как пишут западные СМИ, карликовая бегемотиха Му Денг завоевала сердца миллионов поклонников в Интернете, и привлекает толпы посетителей в зоопарк. Малышка стала популярной после того, как администрация Кхао Кхео начала выкладывать в сеть видео, на которых можно увидеть эпизоды жизни детеныша.

Му Денг переводится с тайского как "прыгучая свинья". Она родилась 10 июля, ее родители - Джон и Тони. По данным британского фонда Pygmy Hippo Foundation, в дикой природе осталось всего около 2 000 карликовых бегемотов, в основном в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Кот-д'Ивуаре.

Выборы в США - последние новости

Ранее УНИАН писал, что претендентами на пост президента США являются республиканец Дональд Трамп и представитель демократических сил Камала Харрис. В команде Харрис заявили, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены через несколько дней.

Уже к концу вечера вторника ожидаются почти полные результаты в трех штатах. Предполагается, что к концу вечера вторника ожидается результаты из Джорджии, Северной Каролины и Мичигана, а также частичные результаты из Пенсильвании, Висконсина и Аризоны.

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