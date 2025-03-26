По словам специалистов, эти птицы живут вместе только в гнезде.

22 марта в гнезде, за которым можно наблюдать онлайн, в селе Леляки, что на Полтавщине, поселился не аист Грицько, а Одарка. Там они жили несколько лет, но теперь к Одарке присоединилась новая птица. Об этом для "Суспільного" сообщил научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

За семьей аистов в Национальном природном парке наблюдают уже третий год. С 2022 по 2024 годы Грицько и Одарка воспитали 12 птенцов, однако с августа 2024 года птицы улетели из гнезда.

Однако уже 22 марта этого года птицу, которая прилетела, приняли за Грицько. Позже был замечен еще один аист. Во время исследований специалисты предположили, что первой могла быть Одарка, которая приняла к себе в гнездо молодую птицу.

"Пара сложилась, и для нас он - Грицько, а она - Одарка, несмотря на много загадочных фактов и вопросов, на которые пока нет ответов. А, может, и не будет. Но будут новые наблюдения. И, кажется, в новом сезоне будет многое по-новому, не так, как в прошлом году. Будем наблюдать, потому что прогнозы - дело неблагодарное", - говорится в сообщении природного парка "Пирятинский".

Подобайло добавил, что эти птицы живут вместе только в гнезде, а улетают, зимуют и возвращаются отдельно. В 2024 году Грицько вернулся 19 марта, а Одарка прибыла 23 марта.

Отмечается, что наблюдать за жизнью птиц можно через круглосуточную онлайн-трансляцию из их гнезда, которую создал Национальный природный парк "Пирятинский".

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