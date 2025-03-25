Эта птичка известна своим мелодичным пением и яркой окраской.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление интересной птицы - малиновки, которая считается национальным символом Великобритании.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. "Более двух недель как малиновки мигрируют вдоль побережья Черного моря в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". С середины прошлого века ее считают национальным символом Великобритании", - рассказал ученый.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть яркую птицу, сидящую на ветке, также можно услышать шум морского прибоя. Вероятно, малиновка попала в "фотоловушку".

Согласно данным из открытых источников, малиновка (семейство мухоловковых) - небольшая лесная птица, гнездящаяся во влажных лиственных и смешанных лесах с густым подлеском, парках, садах, заросших кустарниками. Малиновка находится под охраной Бернской конвенции.

Гнезда эта яркая птица обустраивает на земле. Имеет мелодичное пение, благодаря которому, а также яркой окраске, известна широкой публике.

В некоторых странах, в частности, в Великобритании, малиновка ассоциируется с Рождеством, поэтому ее часто изображают на рождественских открытках. Согласно британской легенде, ярко-красную окраску груди малиновка "получила", когда пела распятому Иисусу. Якобы, когда Иисус умирал на кресте, птичка, которая имела коричневое оперение, прилетела к нему и спела на ухо, чтобы утешить. Кровь из его раны окрасила грудь птицы, и впоследствии все малиновки получили отметку крови Христа.

Однако есть еще одна гипотеза - ассоциация с Рождеством вероятно возникла из-за того, что почтальоны в викторианской Британии носили красные куртки. Изображение малиновки на рождественской открытке является эмблемой почтальона, который приносил поздравительные карточки.

Другие новости о заповеднике "Тузловские лиманы"

В начале марте в заповеднике появились дельфины - первые млекопитающие, которых ученые зафиксировали в 2025 году. По словам доктора биологических наук Ивана Русева, сотрудники парка увидели игривых дельфинов, которые охотились на стаи рыб в Черном море у пролива лимана Бурнас. Как пояснил ученый, дельфины приплывают в акваторию Северо-Западного Причерноморья из мест зимовки возле оккупированного Крыма, Грузии, Турции. Кроме дельфинов, у пролива на рыб охотятся тысячные стаи рыбоядных птиц - цапель, больших бакланов, чаек, чаек, ныряльщиков больших, гагар.

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