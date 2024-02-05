Попробуйте справиться за 6 секунд.

Оптические иллюзии могут показаться некоторым детскими забавами, однако они помогают быстро и весело проверить собственную внимательность.

Сегодня УНИАН предлагает вам очень красивую фотоиллюзию, на которой изображены аисты. Где-то на фото спрятался голубь, который пытается "стать своим" для этих птиц. Если долго разглядывать снимок, то вы его обязательно отыщете, однако сложность задачи заключается в том, чтобы справиться именно за 6 секунд.

Начинайте прямо сейчас, если готовы принять вызов!

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На этом фото очень много контрастных элементов, которые могут сбивать вас с толку. Кроме того, помешать может и спешка, но в этом и особенность таких головоломок.

Правильный ответ на фотоиллюзию с птицами:

Голубь сидит на нижней ветке дерева, он замаскировался среди ветвей.

Другие курьезы для вас:

Ранее УНИАН предлагал вам математическую оптическую иллюзию, на которой скрыто число 9232. Ее сложность заключается в том, что на картинке очень много цифр, перемешанных между собой. Лишь люди с острым зрением смогут отыскать нужное за 8 секунд.

Также мы публиковали весеннюю фотоиллюзию, на которой изображены гуси и коровы, пришедшие на водопой. Вам надо очень быстро найти среди них хитрую собаку.

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