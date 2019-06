В скандальную "китовую тюрьму" в российском Приморье стали водить детские экскурсии

ВНИМАНИЕ! В китовой тюрьме проводят экскурсии, вместо того, чтобы отучать животных от людей. ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! . Сегодня, 2 июня 2019г, я, Нина Зырянова, запечатлела, как к воротам китовой тюрьмы подьехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. . Я спросила, для чего они приехали, мне ответили, что на экскурсию. Смотрите актуальную папку моих сторис: "2.06.19экскурсии" . ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В КИТОВОЙ ТЮРЬМЕ НЕ ПРОВОДЯТ РЕАДАПТАЦИЮ КОСАТОК И БЕЛУШАТ, А ЗНАЧИТ НЕ ГОТОВЯТ ИХ К ВЫПУСКУ НА СВОБОДУ. . Те, что огранизовали китовую тюрьму, игнорируют Президента России! Игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто и более 50 знаменитостей, которые просят выпустить животных на свободу! . Те, что насильно удерживают детей Косаток и Белух в китовой тюрьме ДИСКРЕДИТИРУЮТ РОССИЮ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ! . китовая тюрьма - это позор России. . Ведь весь Мир отказывается от зоотюрем-дельфинариев, весь Мир отказался от отлова морских млекопитающих для зоотюрем! Но китовой тюрьме в бухте Средней продолжают этот ужас. . Говорят, что китайцы, для своих зоотюрем-океанариумов, готовы платить за 1 Косатку ~ 12 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ... В китовой тюрьме все еще заточены 10 Косаточек и 78 Белушат - представляете, какие это деньги? . ЭкоВахта Сахалина @sakhalinwatch выиграла Суд, который постановил, что разрешения на отлов и Косаток и Белушат выданы незаконно! А это означает, что этих детей удерживают в китовой тюрьме незаконно! . 3 ноября 2018г, на берегу бухты Средней, на меня напали и обокрали три сотрудника китовой тюрьмы. Я написала заявления в полицию, прокуратуру, губернатору ПК. Заведено уголовное дело, но его намеренно затягивают. Подробные посты в моем инстаграм. . О нападении на меня, при помощи @lisitsyn_sakhalin узнали все СМИ. И это спровоцировало такой огромный общественный резонанс - Весь Мир узнал о беспределе, творимом в китовой тюрьме! . #КИТОВАЯТЮРЬМА #ПОЗОРРОССИИ #свободукосаткам #свободубелухам #бухтасредняя #приморскийкрай #ливадия #находка #владивосток #кожемяко #минприроды #прокуратура #freeanimals #freethewhale

