В скандальную "китовую тюрьму" в российском Приморье стали водить детские экскурсии
В Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края РФ, скандально известный как «китовая тюрьма», стали водить детские экскурсии.
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Зоозащитнице Нине Зыряновой удалось запечатлеть, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Соответствующее видео она выложила в своем аккаунте в Instagram.
"Двое человек из этой группы сказали, что сюда привезли детсадовцев из Находки. По их словам, представители "китовой тюрьмы" приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию", - рассказала РИА Новости зоозащитница.
Она предположила, что бесплатные экскурсии проводятся для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей. Зырянова отметила, что один из сотрудников центра предупреждал входящих, что съемка внутри запрещена.
"Там было около 100 взрослых и детей", - отметила собеседница.
В компании-отловщике "Афалина" сообщили, что руководство пока не будет комментировать факт проведения экскурсий.
ВНИМАНИЕ! В китовой тюрьме проводят экскурсии, вместо того, чтобы отучать животных от людей. ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! . Сегодня, 2 июня 2019г, я, Нина Зырянова, запечатлела, как к воротам китовой тюрьмы подьехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. . Я спросила, для чего они приехали, мне ответили, что на экскурсию. Смотрите актуальную папку моих сторис: "2.06.19экскурсии" . ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В КИТОВОЙ ТЮРЬМЕ НЕ ПРОВОДЯТ РЕАДАПТАЦИЮ КОСАТОК И БЕЛУШАТ, А ЗНАЧИТ НЕ ГОТОВЯТ ИХ К ВЫПУСКУ НА СВОБОДУ. . Те, что огранизовали китовую тюрьму, игнорируют Президента России! Игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто и более 50 знаменитостей, которые просят выпустить животных на свободу! . Те, что насильно удерживают детей Косаток и Белух в китовой тюрьме ДИСКРЕДИТИРУЮТ РОССИЮ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ! . китовая тюрьма - это позор России. . Ведь весь Мир отказывается от зоотюрем-дельфинариев, весь Мир отказался от отлова морских млекопитающих для зоотюрем! Но китовой тюрьме в бухте Средней продолжают этот ужас. . Говорят, что китайцы, для своих зоотюрем-океанариумов, готовы платить за 1 Косатку ~ 12 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ... В китовой тюрьме все еще заточены 10 Косаточек и 78 Белушат - представляете, какие это деньги? . ЭкоВахта Сахалина @sakhalinwatch выиграла Суд, который постановил, что разрешения на отлов и Косаток и Белушат выданы незаконно! А это означает, что этих детей удерживают в китовой тюрьме незаконно! . 3 ноября 2018г, на берегу бухты Средней, на меня напали и обокрали три сотрудника китовой тюрьмы. Я написала заявления в полицию, прокуратуру, губернатору ПК. Заведено уголовное дело, но его намеренно затягивают. Подробные посты в моем инстаграм. . О нападении на меня, при помощи @lisitsyn_sakhalin узнали все СМИ. И это спровоцировало такой огромный общественный резонанс - Весь Мир узнал о беспределе, творимом в китовой тюрьме! . #КИТОВАЯТЮРЬМА #ПОЗОРРОССИИ #свободукосаткам #свободубелухам #бухтасредняя #приморскийкрай #ливадия #находка #владивосток #кожемяко #минприроды #прокуратура #freeanimals #freethewhale
Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя.