В скандальную "китовую тюрьму" в российском Приморье стали водить детские экскурсии

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как на нее обратил внимание Greenpeace.

В Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края РФ, скандально известный как «китовая тюрьма», стали водить детские экскурсии.

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Зоозащитнице Нине Зыряновой удалось запечатлеть, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Соответствующее видео она выложила в своем аккаунте в Instagram.

"Двое человек из этой группы сказали, что сюда привезли детсадовцев из Находки. По их словам, представители "китовой тюрьмы" приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию", - рассказала РИА Новости зоозащитница.

Она предположила, что бесплатные экскурсии проводятся для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей. Зырянова отметила, что один из сотрудников центра предупреждал входящих, что съемка внутри запрещена.

"Там было около 100 взрослых и детей", - отметила собеседница.

В компании-отловщике "Афалина" сообщили, что руководство пока не будет комментировать факт проведения экскурсий.

Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя.