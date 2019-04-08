Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" в российском Приморье

Советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию.

Ученые приняли решение выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в российском Приморье в дикую природу.

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Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Приморья Олег Кожемяко. Он добавил, что специалисты выберут дату, когда животных начнут отпускать, передает kommersant.ru. «Принято официальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и каких особей выпускать», - рассказал губернатор.

Присутствующий на брифинге советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию. «Мы намерены создать международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с реабилитацией животных, которые пострадали в дикой природе и которые будут содержаться в центре реабилитации», - уточнил он.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержится 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Суд в Приморье сначала арестовал выловленных животных, но через месяц снял арест.