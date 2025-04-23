Экстрасенс заявил, что Рим будет охвачен "сверхъестественными явлениями".

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" опубликовал серию сенсационных и шокирующих предсказаний о будущем католической церкви и "сверхъестественных явлениях", которые якобы охватят Рим, пишет Daily Star.

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Как отмечается, в частности, он предсказал, что смерть Папы Римского приведет к "духовной революции" и ознаменует конец католической церкви в ее нынешнем виде.

"Мы стоим на пороге духовной революции невообразимого масштаба. И понтификат Франциска, возможно, действительно станет последним в рамках традиционной модели Церкви… Конклав, который изберет нового Папу, станет самым продолжительным в современной истории - он продлится более семи дней напряженных обсуждений", - сказал экстрасенс.

Саломе выразил убеждение, что к 2027 году произойдет исторический и необратимый раскол: католическая церковь распадется как минимум на три ветви (традиционная, прогрессивная и эзотерическая).

Экстрасенс добавил, что при этом Рим будет охвачен "сверхъестественными явлениями":

"Аномальные штормы, масштабные технологические сбои и необъяснимые атмосферные события станут "знаками из другого измерения".

Также, по его словам, станут известны "секреты Ватикана" - документы, проливающие новый свет на Иисуса, Марию Магдалину и даже фиксирующие паранормальные или внеземные явления.

"В течение следующих 18 месяцев выйдут на свет документы, хранившиеся под замком в Ватикане… Откровения о связях с восточными духовными традициями и записи о паранормальных или инопланетных явлениях кардинально изменят веру миллионов. Эти архивы выйдут наружу не по воле самой церкви, а под давлением свыше и в результате событий, которые откроют подземелья истории", - заявил Саломе.

Кроме того, как он предсказал, к 2030 году одна из ветвей католической церкви начнет рукополагать женщин в священники и что Рим пострадает от "экстремальных природных явлений" - "возможно, землетрясение и исторический разлив Тибра".

Напомним, ранее было обнаружено жутковатое пророчество Нострадамуса о будущем Папы Римского.

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