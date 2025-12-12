Экстрасенс Атос Саломе, также известный как "живой Нострадамус" сделал прогноз на 2026 год. Одно из его предсказаний касается российского диктатора Владимира Путина.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
39-летний экстрасенс предсказывает "неврологический" кризис в здоровье главы Кремля, рассказывает британское издание Express. Свою славу он заработал после нескольких прогнозов, которые впоследствии сбылись. Речь идет, в частности, о вспышке Covid-19 и смерти королевы Елизаветы II.
"Живой Нострадамус" эксклюзивно для Express поделился списком прогнозов на будущий год. На первом месте – изменение глобальной динамики власти в России, Индии и Германии. По его словам, это "невидимая реконфигурация планеты". Саломе утверждает, что следует ожидать "взрывных событий" со стороны Кремля.
"В Москве Владимир Путин сталкивается с неврологическим кризисом, который помешает ему принимать стратегические решения. Путин, вероятно, предоставит приоритет своему здоровью, создав возможность для триумвирата в составе Патрушева, Шойгу и Бортникова до мая 2026 года", – сказал он изданию.
Авторы материала отмечают, что вышеупомянутые лица считаются близкими соратниками Путина. Николай Патрушев является официальным помощником диктатора, Сергей Шойгу – секретарем Совета безопасности, а в прошлом – главой Минобороны РФ. Александр Бортников – это директор Федеральной службы безопасности России.
В течение года ходили разные слухи о состоянии здоровья российского правителя. Точно неизвестно, действительно ли 73-летний глава страны-агрессора страдает от каких-то конкретных проблем. Хотя в октябре Кремль подтвердил, что он был госпитализирован после двухнедельного отсутствия диктатора на публике.
Что еще предсказывает "живой Нострадамус" на 2026 год
По словам Атоса Саломе, в Индии разразится коррупционный скандал, связанный с Национальной миссией по зеленому водороду. И это событие может заставить премьера Нарендру Моди уйти в отставку.
Экстрасенс считает, что это нарушит равновесие в БРИКС, членами которой являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.
"Ситуация указывает на то, что возможен законодательный переворот, но еще есть возможности изменить эту ситуацию. Моди должен действовать осторожно и решительно, стратегически и ответственно корректируя траекторию, прежде чем напряжение перерастет в институциональный кризис, из которого не будет выхода" – говорит он.
Напомним, ранее мы писали о жутких прогнозах настоящего Нострадамуса на 2026 год. Некоторые из его предсказаний связывают с Украиной.