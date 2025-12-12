В течение года ходили разные слухи о состоянии здоровья российского правителя.

Экстрасенс Атос Саломе, также известный как "живой Нострадамус" сделал прогноз на 2026 год. Одно из его предсказаний касается российского диктатора Владимира Путина.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

39-летний экстрасенс предсказывает "неврологический" кризис в здоровье главы Кремля, рассказывает британское издание Express. Свою славу он заработал после нескольких прогнозов, которые впоследствии сбылись. Речь идет, в частности, о вспышке Covid-19 и смерти королевы Елизаветы II.

"Живой Нострадамус" эксклюзивно для Express поделился списком прогнозов на будущий год. На первом месте – изменение глобальной динамики власти в России, Индии и Германии. По его словам, это "невидимая реконфигурация планеты". Саломе утверждает, что следует ожидать "взрывных событий" со стороны Кремля.

"В Москве Владимир Путин сталкивается с неврологическим кризисом, который помешает ему принимать стратегические решения. Путин, вероятно, предоставит приоритет своему здоровью, создав возможность для триумвирата в составе Патрушева, Шойгу и Бортникова до мая 2026 года", – сказал он изданию.

Авторы материала отмечают, что вышеупомянутые лица считаются близкими соратниками Путина. Николай Патрушев является официальным помощником диктатора, Сергей Шойгу – секретарем Совета безопасности, а в прошлом – главой Минобороны РФ. Александр Бортников – это директор Федеральной службы безопасности России.

В течение года ходили разные слухи о состоянии здоровья российского правителя. Точно неизвестно, действительно ли 73-летний глава страны-агрессора страдает от каких-то конкретных проблем. Хотя в октябре Кремль подтвердил, что он был госпитализирован после двухнедельного отсутствия диктатора на публике.

Что еще предсказывает "живой Нострадамус" на 2026 год

По словам Атоса Саломе, в Индии разразится коррупционный скандал, связанный с Национальной миссией по зеленому водороду. И это событие может заставить премьера Нарендру Моди уйти в отставку.

Экстрасенс считает, что это нарушит равновесие в БРИКС, членами которой являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Ситуация указывает на то, что возможен законодательный переворот, но еще есть возможности изменить эту ситуацию. Моди должен действовать осторожно и решительно, стратегически и ответственно корректируя траекторию, прежде чем напряжение перерастет в институциональный кризис, из которого не будет выхода" – говорит он.

Напомним, ранее мы писали о жутких прогнозах настоящего Нострадамуса на 2026 год. Некоторые из его предсказаний связывают с Украиной.

