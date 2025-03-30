В здоровых отношениях эти вещи – неотъемлемая часть совместной жизни.

Здоровый брак требует большой работы с обеих сторон. Каждый человек хочет, чтобы удовлетворялись его эмоциональные потребности – к примеру, речь может идти о проведении качественного времени вместе, компромиссах и ощущении того, что тебя услышали в разговоре.

К сожалению, со временем эти потребности могут оставаться незамеченными. Есть 11 простых вещей, о которых муж никогда не должен просить жену. Именно они помогают сохранить хорошую связь и процветающий брак, пишет Your Tango.

1. Обычная порядочность и уважение

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Одной из самых главных вещей, о которых муж никогда не должен просить жену, является проявление обычной порядочности и уважения. Эти вещи имеют огромное значение для любых отношений, говорит психотерапевт по вопросам брака и семьи Саба Харуни Лурие. Даже во время споров не стоит прибегать к оскорблениям или мелочным замечаниям.

2. Поддержка в трудные времена

Наличие партнера, который готов подставить свое плечо, может иметь большое значение в браке.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Opinion in Psychiatry, наличие поддерживающих отношений может защитить здоровье человека, улучшить его психическое состояние и иметь положительное долгосрочное влияние на супружеские пары.

Если брак дошел до того, что супруги не могут поддерживать друг друга, не говоря уже о цивилизованных отношениях, возможно, стоит обратиться за помощью или открыто обсудить свои претензии.

3. Благодарность

Одна из вещей, которую муж никогда не должен просить у жены, – это благодарность. Конечно, благодарить его каждый раз, когда он моет посуду, – это немного чересчур, но говорить "спасибо" время от времени все же надо.

Исследование, опубликованное в Harvard Health Publishing показало, что проявление благодарности тесно связано с большим счастьем.

4. Открытое и честное общение

Честность в общении является краеугольным камнем здоровых отношений, где оба партнера могут откровенно высказывать свои проблемы без того, чтобы другой человек защищался или чувствовал, что ему приходится ходить по лезвию.

Иногда партнер может чувствовать, что его не слышат, или что его отталкивают. Но способность слышать друг друга – это то, о чем в браке не должна умолять ни одна из сторон. Примечательно, что пары, которые конструктивно реагируют в разговоре, испытывают большую удовлетворенность отношениями.

5. Понимание

Каждый человек хочет чувствовать, что его понимают – касается это работы или отношений. Когда ваш партнер вас не понимает, вы можете почувствовать себя изолированным. Из-за этого люди часто подвергаются большему риску депрессии, плохого сна, нарушения функций и когнитивного упадка, что подтверждает и исследование, проведенное в Philosophical Transactions of the Royal Society А.

Даже если вы не можете понять партнера на все 100%, попробуйте показать, что вы рядом – независимо от того, что произойдет.

6. Совместно проведенное время

Проведение совместного времени в браке имеет важное значение для поддержания позитивного настроя и развития. Мужчина не должен выпрашивать его у жены, и это работает в обратном направлении.

По данным Института Готтмана, пары, которые проводят вместе шесть часов в неделю, укрепляют и поддерживают лучшую связь. Но речь не о том, чтобы обсудить счета или обязанности – попробуйте просто быть вместе. Вы заметите, как изменятся ваши отношения.

7. Вовлечение в семейную жизнь

Многие люди говорят, что когда ты женишься на ком-то, ты, по сути, "женишься" и на его семье. Хотя вам не нужно проводить с семьей партнера каждую минуту своей жизни, но бывают моменты, когда это необходимо.

Мужчины хотят видеть своих жен с их семьями, будь то на праздники или просто на воскресных обедах. Они хотят видеть, что их половинка имеет полноценные отношения с их семьями.

8. Распределение ответственности

После тяжелого дня на работе может быть обидно возвращаться домой, где надо готовить или убирать. Если только один человек выполняет все обязанности – убирает, готовит, заботится о детях и оплачивает счета – он легко истощается.

Со временем такое неравное распределение труда может привести к обиде и растущей психической нагрузке.

9. Уважение к личным границам

Наличие границ имеет решающее значение в любых отношениях – независимо от того профессиональные они, семейные или романтические. Личные границы дают другим людям понять, что вы примете, а что нет.

К сожалению, очень редко пары садятся и ведут такие разговоры. Учитывая это, мужья и жены должны обязательно спрашивать друг друга о своих границах.

10. Интерес к повседневной жизни

Довольно важно спрашивать вашего партнера о том, как прошел его день. Это правило работает в обе стороны.

Делиться информацией о своем дне – это способ, с помощью которого мужчины могут наладить связь со своими женами. Поскольку муж заботится о своей жене, он тоже хочет услышать о ее дне, наверстать то, что они могли пропустить.

11. Готовность к компромиссам

Брак – это частые компромиссы. Во время горячей дискуссии, когда муж и жена хотят, чтобы все было так, как хочется конкретно им, бывает трудно отбросить свое эго и найти общий язык.

Это не значит, что жены должны отказываться от своих потребностей и удовлетворять каждое требование мужа. Обе стороны должны понимать, что жертвы – это часть здоровых отношений, а компромисс может сделать связь крепче.

Самые распространенные проблемы в браке

Есть пять наиболее распространенных проблем в браке, которые напрямую связаны с продолжительностью супружеской жизни.

Одной из таких проблем является кризис 2 лет в браке. Обычно, где-то в этот период люди могут начать сомневаться в выборе партнера.

Проблемы также могут возникнуть и на 7 годовщину. Это период потенциального неудовлетворения или беспокойства, который может возникнуть в длительных отношениях на этом этапе и может привести к усилению конфликта или чувства нереализованности.

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