Есть определенное сходство в типах конфликтов между мужем и женой на разных этапах совместной жизни.

В зависимости от того, как долго длится брак, могут меняться проблемы в отношениях с любимым человеком. Есть определенное сходство в типах конфликтов на разных этапах совместной жизни, пишет для Your Tango лицензированная клиническая социальная работница Эшли Сигер, которая специализируется на работе с парами.

Она назвала 5 самых распространенных проблем в отношениях, с которыми чаще всего сталкиваются пары с течением лет.

Проблема 2-й годовщины

Сомнения - ваша самая большая проблема. Если у вас и вашего партнера скоро исполнится вторая годовщина, возможно, вы сомневаетесь в выборе партнера. Вы только что прошли через очень сложное приспособление к тому, чтобы стать "женой" или "мужем", и вы смотрите на своего партнера с новой точки зрения.

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То, что вам нужно, стало более понятным за это время, и вы можете вербализовать эти потребности более понятными способами. Ваша работа сейчас заключается в том, чтобы обсуждать эти потребности и искать творческие способы их удовлетворения.

Проблема 7-й годовщины

Блуждающий взгляд может мешать вашему браку. Многие пары действительно испытывают "зуд седьмого года". Это период потенциального неудовлетворения или беспокойства, который может возникнуть в длительных отношениях на этом этапе и может привести к усилению конфликта или чувства нереализованности.

Ваша седьмая годовщина - это время следить за появлением зерен незаинтересованности и работать над восстановлением как эмоциональной, так и интимной связи с вашим партнером.

Проблема 10-летия

Вы не чувствуете, что вас ценят, хотя вы десять лет упорно работали над тем, чтобы вместе строить карьеру, дом и семью. Десятая годовщина свадьбы - это естественное время, чтобы остановиться, оглянуться вокруг и почувствовать прилив обиды, если не было соответствующей благодарности или признания.

Работа с вашей десятой годовщиной заключается в том, чтобы добавить благодарность за ежедневные подарки, домашние дела, работу или даже за то, насколько хорошо партнер заботится о себе. Начинайте предложения словами "Я замечаю..." и заканчивайте словами "Спасибо".

Проблема 15-летия

Апатия подрывает все, над чем вы работали. После 14-17 лет брака многие пары отмечают, что главной эмоцией в их отношениях является апатия. Вы все еще любите друг друга, но не помните, что связывало вас в начале брака. Вы чувствуете себя отключенным и не особо заинтересованы в восстановлении связи.

Задача состоит в том, чтобы найти небольшие способы соединения. Некоторым парам придется вспомнить былые времена, а для других понадобится найти новые способы общения. Для многих работа заключается лишь в том, чтобы пережить этот брачный период, зная, что наступает более глубокая близость.

Проблема 20-летия

Вы, наверное, думаете, что делать. Двадцатая или двадцать пятая годовщина - это свободное время. Обычно на горизонте есть выход на пенсию или замедление жизни одного из партнеров. Есть время для путешествий и большей близости, но не все хотят этого прямо сейчас.

Задача здесь состоит в том, чтобы продолжить работу, которую вы уже вложили в ваши отношения: продолжайте общаться, восстанавливать связь и делиться своими потребностями.

"Конечно, не все пары проходят через эти специфические конфликты. Однако, если вы поделитесь этой идеей, возможно, это вдохновит на разговоры и откроет двери к большей близости в ваших отношениях", - резюмирует автор.

Как сохранить брак: другие советы

Как сообщал УНИАН, существует три типа токсичных "друзей", которые разрушают ваш брак. Иногда качество дружбы важнее количества людей в вашем окружении, которые называют себя друзьями.

Также мы писали о шести стадиях отношений в браке. Специалисты предупредили, что брак постоянно развивается, и то, как вы его оцениваете сегодня, через год может уже измениться.

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