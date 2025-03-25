Здоровый и счастливый брак требует большого количества усилий.

Брак – это одно из самых прекрасных и одновременно самых сложных путешествий в жизни. Многие люди пришли к пониманию самых тяжелых уроков брака только после того, как пережили конфликт, разочарование или даже развод.

Об этом в материале для CNBC рассказал психолог, специализирующийся на отношениях, счастье, личности и цели, Марк Траверс. Он назвал 5 трудных истин о супружеской жизни, которые люди иногда осознают слишком поздно.

1.Одной любви недостаточно, чтобы сохранить брак

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Хотя многие пары считают, что пока они любят друг друга, они способны преодолеть что угодно, это на самом деле не так. Дело в том, что сама по себе любовь не решает разногласия в стилях общения, личных ценностях или долгосрочных целях.

Что действительно поддерживает брак, так это преданность, усилия и готовность адаптироваться, акцентирует психолог. Любовь же может помочь поддерживать искру, однако на самом деле все зависит от других вещей: как вы преодолеваете конфликты, как поддерживаете друг друга.

2. Ссоры будут, и много

Люди думают, что действительно совместимые люди не ссорятся. Однако конфликты – это неизбежная часть совместной жизни. К тому же, порой они необходимы. Если в вашем браке конфликтов совсем нет, скорее всего, важные вопросы просто замалчиваются.

"И не ссоры вредят отношениям, а то, как пары решают свои разногласия. Здоровый конфликт может сблизить партнеров, открывая двери для глубоких, содержательных разговоров о желаниях и потребностях, которые затем могут привести к решению проблем", – акцентировал Траверс.

3. Ваш партнер не будет и не может удовлетворять все ваши потребности

Немалое количество людей, когда женятся, думают, что их партнер будет для них "всем" – лучшим другом, эмоциональной поддержкой, и "решателем" проблем. Но это не так.

Здоровая супружеская жизнь – это о понимании важности индивидуальности. Вы, как и ваш партнер, имеете право сохранять свои хобби, друзей, круг общения и цели.

4. Без постоянной поддержки ваш брак просто разрушится

Здоровый брак требует большого количества усилий. Многие пары часто не осознают этой простой истины.

Да, период "медового месяца" будет казаться легким и романтичным. Однако со временем будут проявляться и другие аспекты жизни: финансы, работа, дети, здоровье. И часто бывает так, что отношения в этом списке приоритетов находятся внизу.

"Вам нужно регулярно встречаться и планировать качественное время вместе. Так же, как вы не ожидаете, что автомобиль будет работать вечно без технического обслуживания, вы не можете ожидать, что брак будет процветать без постоянной заботы", – объяснил Марк Траверс.

5. Вы и ваш партнер будете меняться, это нормально

Вы не можете ожидать, что человек, на котором вы женились в 25 лет, будет таким же в 45. Люди меняются: они растут над собой, их приоритеты меняются, как и жизненные обстоятельства. Этим изменениям не стоит сопротивляться – их нужно принять, объясняет психолог.

Самые успешные пары – это те, которые приспосабливаются и растут вместе. Пока партнеры отдаляются друг от друга, они находят новые причины, чтобы продолжать любить друг друга каждый день. Это значит быть открытыми к новому опыту и давать друг другу пространство для развития, не чувствуя при этом угрозы.

Привычки, которые могут разрушить даже самый крепкий брак

Тренер по преодолению горя, автор и сертифицированный преподаватель по управлению гневом Памела Алайя утверждает, что есть четыре привычки, способные разрушить даже крепкий брак. Все они основываются на самокритике.

Одна из таких привычек – переносить критику на своего партнёра и другие внешние ситуации. Когда человек склонен всегда смотреть на себя в поисках неправильных вещей, он будет рассматривать свои отношения и весь жизненный опыт через одну и ту же призму.

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