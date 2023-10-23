Эти слова взаимозаменяемы, однако есть один нюанс.

Известный украинский учитель, языковед и автор учебников Александр Авраменко продолжает анализировать распространенные ошибки в речи и рассказывает, как говорить правильно.

В своем очередном видеоуроке лингвист обратил внимание на слово "прошу", которое, в зависимости от ударения, имеет разные значения.

В частности, в выражении "я ничего не прошу" слово прошУ имеет ударение на последнем слоге, указывает Авраменко.

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Он отметил, что "прошУ" употребляем тогда, когда выражаем просьбу, побуждаем к действию, например – прошУ говорить тише. А прОшу - это этикетная формула, то же, что и "пожалуйста".

"Кстати, словом "прошу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прошу" звучит скромнее, чем "пожалуйста", - подчеркнул языковед.

Ранее Авраменко объяснял, почему "замерзнути" и "змерзнути" - не одно и то же, а также рассказал, что в украинской млове нет слова "кружка" и назвал три его правильных соответствия.

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