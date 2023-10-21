Эти слова имеют одинаковый корень, однако правила игры меняет буква "а".

К украинцам приближается зима с неотъемлемыми похолоданиями и заморозками, возможными, даже в новогоднюю ночь. Но, как "угрожают" нам такие погодные условия - мы можем "змерзнути" или "замерзнути"?

Разницу в значении этих слов следует выясниться, объявил топ-филолог Украины Александр Авраменко в своем мини-уроке.

"Хоть слова "змерзнути" и "замерзнути" происходят от одного корня, однако лишь из-за одной своей буквы "а", они означают не одно и то же", - подчеркнул учитель.

Так, "замерзнути" - значит стать твердым от холода, укрыться слоем льда или даже погибнуть от холода. А вот "змерзнути" - это именно почувствовать холод, страдать от холода. Авраменко привел пример употребления этих слов:

"Я выскочил на улицу, а земля "замерзла", взялась комочками... Да, надо одеться теплее, уже немного "змерз".

"Сосулька" имеет единственный вариант произношения в украинском языке

Ранее УНИАН предупредил, что российское слово "сосулька" имеет единственный вариант произношения в украинском языке. Его использование во время разговора - это проявление типичного "русизма", которого следует избегать, если вы общаетесь на государственном языке.

В этом случае на помощь украинцам приходит слово-заменитель из Академического толкового словаря (СУМ). Итак, как сказать на украинском "сосулька" - читай в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: