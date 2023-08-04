Иногда одно русское слово можно перевести только несколькими словами на украинском.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, почему иногда дословно перевести устойчивое словосочетание – бесполезное дело, и что делать со сложными случаями перевода.

"Во фразеологизмах запечатлена народная ментальность. Вот, например, сравните. Русское выражение "я ему о сапогах, а вон о пирогах" имеет такой украинский аналог: "я йому про діло, він мені про козу білу.". Русскому "статься ни с чем" соответствует наше выражение "скуштувати облизня". Кстати, иногда перевести одно слово можно лишь несколькими. Например, украинскому слову "пильнуй" соответствует фразеологизм "держи ухо востро". А слову "вилежуватися" – словосочетание "валятся в постели". А вот как на украинском сказать "не сметь"? А вот как: "зась", – говорит Авраменко.

И наоборот – иногда одно русское слово можно перевести только несколькими словами, подчеркивает специалист. Например: русское "взгрустнулось" – "охопив смуток".

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