А вы знали, что "по батькові" и "будь ласка" пишется отдельно?

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал об одном из филологических злоупотреблений, когда слишком часто ставят дефис. В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил проверить, не грешите ли этим вы.

"Два слова, которые абсолютное большинство людей пишет с ошибкой, ставя тот дефис там, где он не нужен. И эти слова часто употребляются", - говорит учитель.

Поэтому Авраменко предлагает проверить вам себя: какое из этих слов на украинском надо писать с дефисом:

а) "по/батькові";

б) "будь/ласка";

в) все/таки.

"Правильный ответ: в. С дефисом пишем "все-таки". А "по батькові" - отдельно. А вот этикетная формула "будь ласка" с дефисом тоже портит репутацию авторов множества объявлений", - подчеркнул языковед.

Необычные названия цветов в украинском языке

В украинском языке есть такие названия оттенков и цветов, что стандартные семь красок радуги даже немного тускнеют на их фоне. Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал о некоторых из них. Узнавайте, что означают названия цветов "жаровий", "кубовий" и "кармазиновий".

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