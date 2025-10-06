Эта сумма превышает стоимость всей мировой экономики.

В октябре 2023 года агенство NASA запустило миссию к астероиду 16 Психея — гигантскому космическому объекту, богатому золотом и металлами, который движется по орбите между Марсом и Юпитером.

По оценкам, он может содержать драгоценных металлов на сумму около 100 000 квадриллионов долларов, и уже стал символом колоссальных ресурсов, скрывающихся за пределами Земли. Однако никто пока не пытается его добывать, пишет The Daily Galaxy. Добыча полезных ископаемых в космосе всё ещё остаётся недостижимой мечтой, несмотря на технический прогресс и растущий интерес частных компаний.

Золотой гигант на виду

Астероид 16 Психея имеет диаметр более 226 километров и, по мнению учёных, может быть обнажённым ядром разрушившегося протопланеты. В отличие от каменистых астероидов, Психея, предположительно, состоит в основном из железа, никеля и редких металлов вроде платины и палладия, жизненно важных для электронной и автомобильной промышленности.

Видео дня

Несмотря на баснословную "оценочную стоимость", миссия NASA Psyche вовсе не направлена на добычу ресурсов. Учёные хотят понять, как формируются внутренние слои планет, и Психея даёт уникальную возможность изучить металлическое тело, которое, возможно, когда-то было сердцем молодой планеты.

Добыча возможна, но пока нецелесообразна

По словам планетарного физика Филипа Метцгера из Университета Центральной Флориды, технические барьеры для добычи полезных ископаемых на астероидах меньше, чем многие думают.

"Единственное отличие между добычей на астероиде и на Земле — это необходимость оборудования, способного выдерживать низкую гравитацию и сильное радиационное воздействие", — сказал он.

Инструменты и роботы, способные работать в космосе, уже разработаны и испытаны в лабораториях. Однако по шкале готовности технологий NASA (TRL), оценивающей, насколько технология близка к внедрению, оборудование для добычи на астероидах пока находится между уровнями 3 и 5. Для запуска реальной миссии нужно достичь 6–7 уровней, то есть испытать системы в условиях, максимально приближенных к космосу.

"Технологии нужно довести до уровня 6 или 7, прежде чем можно будет говорить о полёте. Главное, чего сейчас не хватает, — это финансирования", — отметил Метцгер.

Частный сектор выходит на орбиту

Пока государственные агентства сосредоточены на исследованиях, частные компании вроде AstroForge и TransAstra уже разрабатывают системы для будущей добычи космических ресурсов. Однако перед ними стоят финансовые и логистические трудности.

Доцент Колорадской горной школы Кевин Кэннон заявил, что доставка металлов на Землю может быть экономически невыгодной. По его словам, идея выглядит "сомнительной с точки зрения экономики" из-за колоссальных расходов на миссии и снижения рыночной стоимости некоторых металлов, включая платиновую группу.

Вместо этого, по мнению экспертов, более перспективным выглядит использование ресурсов непосредственно в космосе. Например, водоносные астероиды можно было бы превращать в ракетное топливо, разделяя воду на водород и кислород, а металлы использовать для строительства спутников и орбитальных конструкций, не отправляя материалы с Земли.

Другие интересные новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что никакой темной материи не существует. Точнее, об этом заявил канадский астрофизик из Университета Оттавы Раджендра Гупта. Он предложил новую модель Вселенной, которая сводит темную материю к "космической иллюзии".

Кроме того, мы раньше рассказывали, что астронавты NASA готовят уникальную космическую миссию - впервые за 53 года. Агентство NASA готовится осуществить новый шаг в исследовании Луны.

Вас также могут заинтересовать новости: