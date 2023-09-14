Самый известный учитель Украины привел еще один вариант перевода. Но какой из них правильный?

Многие в курсе известной русской поговорки "встречают по одежке, а провожают по уму". Но здесь возникает дилемма, как правильно сказать это на украинском языке.

Украинцев интересует, как грамматически правильной перевести: "за одежею" или же "за одягом". В поисках правильного ответа общество обратилось к топ-учителю Украины Александру Авраменко в социальных сетях. Он дал соответствующий совет в одном из своих экспресс-уроков.

"Это типичный ваш вопрос, дорогие зрители. Начнем с "одежі" - это наше украинское слово. То же, что и "одяг". Не думайте, что оно русское. Это слово такое же древнее, как наши слова: "ждати", "ум", "одежа". Они уютно чувствуют себя как в языке народа, так и в произведениях наших классиков - Тараса Шевченко, Леси Украинки, Михаила Коцюбинского и в словаре Бориса Гринченко", - указал языковед.

Учитывая это, правильно известное выражение звучит на украинском так:

"По одежі стрічають, а по уму випроводжають"

Авраменко оценил, что делает на картине муза Да Винчи

Напомним, ранее топ-учитель Украины рассмотрел во время своего урока правила украинского языка на примере шедевра эпохи Возрождения - картины "Джоконда" или же "Мона Лиза" от художника Да Винчи.

Он объяснил, что именно делает муза гения: "усміхається" или "посміхається" на картине, обращая внимание на эмоции, которые воспроизвел художник.

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