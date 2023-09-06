Известный языковед указал, какое выражение правильнее применить в отношении этого шедевра эпохи Возрождения.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко раскрыл еще один секрет нашего государственного языка: есть ли разница между выражениями "посміхається" и "усміхається".

Ответы киевлян филолог проанализировал на примере известной картины "Мона Лиза" ("Джоконда"). Большинство ответило, что на картине известная муза художника Леонардо да Винчи все же "посміхається". Но, так ли это на самом деле, Авраменко ответил в рамках своего урока в эфире "Сніданок з 1+1".

"Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Эти слова разные по своему смыслу. Если улыбка "Джоконды " открытая, дружелюбная, ласковая, ласковая - то она "усміхається". А если выражение лица - с насмешкой или иронией, то эта женщина "посміхається",- указал Авраменко.

Языковед с юмором отметил, что специалисты по-разному трактуют эмоции на лице шедевра да Винчи, поэтому, в данном случае, украинцы не ошибутся, не зависимо от того, какое именно выражение используют, говоря о "Джоконде".

Авраменко ответил, мы ходим "у пальто" или "в пальті"

Напомним, с наступлением осени мы рассказали детали еще одного урока от языковеда Авраменко. На этот раз речь шла об иноязычном слове "пальто". Согласно правилам украинского языка, это слово является исключением, которое нужно уметь правильно спрягать. Поэтому, мы ходим "в пальто" или "в пальті" - ответ может вас удивить.

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